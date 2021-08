Új aranyérmet kellett adni a japán olimpiai bajnoknak, mert a polgármestere ráharapott az eredetire

Goto Miu a japán softball válogatottal megverte az amerikai csapatot, és olimpiai bajnok lett. Ennek természetesen nagyon örültek Miu otthonában, Nagoja városában is, ahol ünnepélyes fogadást rendeztek a tiszteletére. Ezen tiszteletét tette Kavamura Takasi, a metropolisz polgármestere is, aki tréfából beleharapott Miu érmébe.

Ez egy olyan húzás, ami két éve még csak egy kellemetlen politikusi tréfának számított volna, de most, a koronavírus-járványban más probléma is akad vele. Még Ota Juki, Japán első vívó olimpiai bajnoka is megszólalt az ügyben, szerinte nemcsak tiszteletlen, hanem higiéniai okokból felelőtlen is volt a polgármester tette. A 72 éves Kavamura viselkedése olyan heves reakciókat váltott ki, hogy az ország olimpiai bizottsága végül úgy döntött, Goto kap egy másik aranyérmet.