Egy amerikai kutatás szerint alacsonyabb a járvány alatt, vagy közvetlenül előtte született gyerekek IQ-ja

Egy friss amerikai kutatás (.pdf) szerint a járvány idején született gyerekek verbális, motorikus és kognitív képességei jelentősen elmaradnak a járvány előtt született társaikétól. Az amerikai kutatók 678 Rhode Island-i gyermeket vizsgáltak, akik közül 188-an születtek az amerikai járványhullám csúcsidőszakában, 2020 júliusa után. 308 vizsgált gyermek 2019 januárja előtt, 176 2019 januárja és 2020 márciusa között született.

Vizsgálataik során arra jutottak, hogy a járvány idején született gyerekek minden kognitív teszten gyengébben teljesítenek. De nem csupán ezeken a teszteken: mint írják, a járványt megelőző évtizedben három hónapostól három éves korig átlagban 100 volt a gyermekek IQ-ja, míg a járvány alatt születetteké számításaik szerint csupán 78, ami a kutatás vezetője, a Brown Egyetem gyermekgyőgyász-professzora, Sean Deoni visszafogott megfogalmazásában "semmiképp sem jelentéktelen" eltérés. Tanulmányuk preprintben jelent meg, vagyis független kutatók még nem ellenőrizték módszerüket és állításaikat.

A kutatók ennek okát a járványhelyzet miatti lezárásokban látják. Mivel ezek miatt rengeteg szülő volt kénytelen otthonról dolgozni, és az otthoni munka mellett gyereket nevelni, kevesebb energiájuk maradhatott a gyermekük szellemi fejlődését stimuláló játékokra. Márpedig az első hónapok és évek nagyon meghatározók a gyermekek kognitív fejlődésében.

Az, hogy ez a kezdeti lemaradás hosszú távon milyen hatással járhat, egyelőre nem világos. Deoni mindenesetre úgy véli, hogy mivel ebben az időszakban alapozzák meg a kognitív képességeket, idővel egyre kevesebb lehetőségük lesz a gyermekeknek és szüleiknek behozni a lemaradást.

Deoni még azzal egészítette ki a kutatási eredményeket, hogy a vizsgálatokat Rhode Island-en, az USA egyik legtehetősebb államában végezték, ahol kiterjedt szociális ellátó- és segélyrendszer is támogatja a szülőket. Vagyis szerinte az ország más államaiban, ahol eleve szegényebb emberek élnek ilyen szociális háló nélkül, még nagyobb lehet a járvány idején, vagy közvetlenül előtte született gyerekek lemaradása. (Via The Guardian)