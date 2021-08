Tartósnak látszik a növekedés a járványadatokban

Ahogy az elmúlt napokban, továbbra is emelkedő tendencia látszik a magyar járványadatokban. A keddi jelentésben 45 új fertőzöttről írnak, ami önmagában nem magas szám, viszont meghaladja az egy héttel ezelőttit. Sőt, utoljára nyolc héttel ezelőtt fordult elő, hogy egy keddi napon ennél több új esetről számoljanak be. Az elmúlt héten naponta átlagosan 72 új fertőzöttet azonosítottak, ez a szám is emelkedik.

A teszteken belül a pozitívak aránya alig haladja meg az 1 százalékot, ami kedvező, de látszik, hogy ez a mutató is emelkedésnek indult, nemrég még 0,5 körül alakult.

A többi adat stagnál: egy új áldozata van a járványnak, miközben 85 fertőzöttet ápolnak kórházban, és 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Közel négyezren kapták meg az első oltásukat, ez a legalacsonyabb adat az elmúlt két hétben. Második oltást 176 embernek adtak be hétfőn, és eddig összesen 130 ezren kapták meg a harmadik adagot.