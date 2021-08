A fehérorosz határőrség migránsokat próbált átvinni Litvánia határán

Gitanas Nauseda litván elnök szerint az Európai Uniónak aktívabb politikát kell folytatnia az illegális migráció elleni harcban, és növelnie kell a közösség külső határainak védelmét szolgáló pénzügyi hozzájárulását. A litván elnöki hivatal közleménye szerint az államfő David Sassolival, az Európai Parlament elnökével folytatott vilniusi tárgyalásain mondta ezt.

Nauseda szerint nemcsak a déli, hanem a keleti uniós határoknál is tapasztalható a migrációs nyomás növekedése, és ebben a helyzetben felül kell vizsgálni az EU migrációs politikáját, az erre vonatkozó előírásokat.

Litvániának 1070 km hosszú schengeni határa van, ezen belül 680 km a fehéroroszországi határszakasza. A litván hatóságok ezen a szakaszon 4 méteres drótkerítést létesítenek, és a tetejére szögesdrótot rögzítenek. A kerítés előtt is 3 méter magas szögesdrótakadály lesz. Ezekre a munkálatokra a számítások szerint 152 millió eurót költenek saját költségvetési forrásokból. Vilnius azt remélte, hogy ehhez az EU-tól is kap pénzügyi támogatást, de Brüsszel egyértelművé tette, hogy akadályok és határkerítések építéséhez nem járul hozzá.

Migránsok Litvánia fehérorosz határán 2021. augusztus 13-án. Fotó: Valdemar Doveiko/Sputnik via AFP

Pénteki összesítés szerint idén addig kb. 4100 ember lépte át illegálisan a fehérorosz-litván határt, ők 40 országból érkeztek, többségük Irakból. Ezt ötvenszer több, mint tavaly egész évben. Litvánia és az EU is azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy szándékosan engedi át a migránsokat az EU felé, válaszul a rezsimje elleni nyugati büntetőintézkedésekre. Nauseda el is rendelte a hadsereg bevetését is a határvédelemre.

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter közölte szerdán, hogy Vilnius tiltakozó jegyzéket adott át Minszknek amiatt, hogy egy tucat fehérorosz határőr megsértette a litván határt. „Tájékoztattuk Fehéroroszországot a komoly aggodalmunkról és még egy provokációról a határon, ahol a helyzet amúgy is feszült” – mondta Landsbergis, és felszólította Minszket, hogy tartózkodjon az ilyen, provokációnak minősíthető lépésektől.

A litván határőrség közölte: a fehérorosz határőrség 12 embere kísért a határhoz egy több mint 30 főből álló csoportot, ami megpróbált behatolni az ország területére, de a litván határőrök második figyelmeztetése után visszafordult. Az incidensről videó készült, és Vilnius tájékoztatta róla az EU-t és a NATO-t. (BBC, MTI)