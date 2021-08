A Magyar Nemzetnek adott interjújában Lavrov megbocsátott a magyar EU- és NATO-tagságért

Zavarba ejtő interjút közölt a Magyar Nemzet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, amiben annak készítője még arra sem kérdezett vissza, amikor a politikus az emberi jogok helyzetéért aggódott abban az Ukrajnában, amelytől Oroszország törvénytelen módon elcsatolta a Krím félszigetet, és amely ellen alig leplezett háborút folytatott Kelet-Ukrajnában.



Az interjú első válaszában Lavrov előbb megnyugtatta a kormánylap olvasóit, hogy az uniós tagságunk ellenére jó szövetségesnek tartja az Orbán-kormányt

“Tudomásul vesszük, hogy az EU- és a NATO-tagság bizonyos kötelezettségeket ró Magyarországra, amelyek többek között harmadik országok ellen bevezetett szankciók támogatására is vonatkoznak, még olyankor is, ha ez ellentmond Magyarország nemzeti érdekeinek.”

Majd az ötvenes évek stílusában méltatta a magyar vezetés lojalitását:

Az egész interjún végigvonult Lavrov érzhető szándéka, hogy feszültséget keltsen Magyarország és az Unió között, amiben a Nemzet újságírója lelkes partnere volt. A következő kérdésben például a háborús agresszor Oroszország elleni uniós szankciókat a riporter “egyre ellenségesebb nemzetközi környezetnek” nevezte, Lavrov válaszában pedig azt fejtegette, hogy

“Ennek (a szankcióknak, a szerk.) természetesen nemcsak Magyarország látta kárát, hanem más európai kereskedelmi partnereink is. Lényeges, hogy az uniós szankciók a kelet-európaiakat sújtják a legfájdalmasabban, az európai nagyok pedig még kamatoztatni is tudják a maguk javára a kialakult helyzetet. Erre többször is felhívta a figyelmet Szijjártó Péter kollégám, aki igen látványos statisztikai adatokat is felsorakoztatott.”