Szájon át szedhető koronavírus elleni szert tesztelnek a Semmelweis Egyetemen

„A Semmelweis Egyetem mint az ország vezető COVID-ellátója kiemelten fontosnak tartja, hogy aktívan részt vegyen az új koronavírussal kapcsolatos ismeretek bővítésében, így az új terápiás eljárások, lehetőségek fejlesztésében is” - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora annak apropóján, hogy augusztus 23-ával csatlakoznak ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása. Az egyetem honlapján megjelent tájékoztatás szerint

„A most Magyarországra is érkező, szájon át szedhető, antivirális koronavírus elleni vizsgálati készítmény klinikai tesztelésének első fázisa márciusban kezdődött meg az Egyesült Államokban. Ennek lezárását követően elindultak a már nagyobb számú beteg bevonásával megvalósuló második és harmadik fázisú vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgálóközpontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen zajlanak. ”