Két robbantás is történt a kabuli reptérnél

Két bombatámadás is történt a kabuli reptérnél csütörtökön, amikben legalább 10 ember meghalt. Az áldozatok között gyerekek is vannak. Az első bomba a Baron Hotelnél robbant, amit az evakuálásra váró nyugatiak állomáshelyként használtak. A Pentagon szóvivője közölte, hogy a támadásoknak amerikai áldozatai is vannak.

Két amerikai tisztségviselő a Reutersnek azt mondta, hogy legalább az egyik robbantást öngyilkos merénylő követte el. A hírügynökség úgy tudja, hogy három amerikai katona is megsérült, az egyikük állapota súlyos. A robbanások után tűzharcot is lehetett hallani a környéken.

Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Szemtanúk beszámolója szerint az öngyilkos merénylő azoknak a buszoknak a közelében robbantotta fel magát, amik a reptér bejáratánál sorakoztak fel. A BBC kabuli tudósítója szerint egyes videókon látni, ahogy a környéken halomban fekszenek a halottak.



Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A támadás néhány órával azután történt, hogy az amerikai és a brit hatóságok az egyre komolyabb fenyegetések miatt arra figyelmeztették az embereket, hogy kerüljék el a repteret. (BBC)