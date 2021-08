Ezért klassz kommentelni is az új, fizetős 444-en

Kedves alkalmi olvasók és előfizetők!

A kommentelés olyan, mint a fenék: csodálatos és undorító dolgokra egyaránt használható. A mi célunk az előbbi, ezért is van - újfajta - kommentelés a megújult 444-en.

Hogy miért és milyen?

Az előfizetéses újságban a még jobb cikkeken és veszettül friss híreken felül minél több hasznos és szórakoztató szolgáltatást szeretnénk nyújtani. Olyanokat, amik révén - kihasználva, hogy a 444 előfizetői és támogató milyen nyitott, kíváncsi és tájékozott emberek - valós közösségi élmények érhetik a résztvevőket.

Az egyik ilyen szolgáltatás a gyökeresen megújult kommentelés.

Hogy aki szereti az ilyesmit, az jó társaságban és minden szempontból biztonságos környezetben beszélgethessen egymással az egyes cikkekről és kommunikálhasson a 444 szerzőivel. Éppen ezért az újságban alaphelyzetben minden poszt kommentelhető már majdnem három hete.

A jó társaságot az biztosítja a beszélgetéshez, hogy bár a cikkek alatti társalgást mindenki látja, ahhoz csak előfizetők szólhatnak hozzá, közülük is azok, akik a “444 közösség” vagy a “444 belső kör” díjcsomagra fizetnek elő, vagyis a lehetséges minimumon felül hajlandók fizetni azért, hogy a lezárt cikkek olvasgatása mellett a 444-közösség tagjai is lehessenek. Ez eleve garantálja, hogy ha kommentelnél, alapvetően jóindulatú emberekkel legyél körülvéve. Sőt, az olvasók mellé néha a 444 szerzői is beszállnak beszélgetni vagy a kérdéseitekre válaszolni.

A kulturált klubhangulatot pedig az garantálja, hogy a rendet - ha erre nagy ritkán szükség van - vadonatúj, minőségi moderátorcsapat tartja fenn. Olyan moderátorok, akik korábban mind 444-olvasók is voltak.

A biztonságos környezetet a moderátorok mellett az egyszerre liberális és kőkemény moderálási szabályzat biztosítja. Aminek röviden az a lényege, hogy a cikk témájáról lehet szabadon beszélgetni, egyetérteni nem kell semmiben, de személyeskedni és másokat bántani tilos.

Magát a szabályzatot itt olvashatod el.

A moderátor szerepét pedig ne úgy képzeld el, mint egy rendőrét, BKV-ellenőrét vagy kollégiumi nevelőtanárét, hanem mint a házigazdáét egy házibuliban, aki akkor boldog, ha a vendégei jól érzik magukat, és csak akkor lép közbe, ha nagyon muszáj, de akkor sem rendőrködve. Mégis határozottan, mert ha nem állítja le a túl részegeket, az ő lapostévéje fogja bánni.

A hozzáállásunk tényleg pont olyan az egészhez, mint bármelyik 444-olvasóé a vendégeihez, amikor házibulit rendez: érezzék csak jól magukat, mulassanak és dumáljanak, ha pedig véletlenül feltűnne valaki, aki túl részeg, értelmetlenül kötözködik vagy más módon zavarja a többiek szórakozását, akkor előbb udvariasan megkérjük, hogy hagyja abba, aztán, ha nem csillapodik, kicsit leültetjük kiszellőzni, ha pedig ezután is szívózik, elküldjük.

De a valóságban egyáltalán nem számítunk arra, hogy valaha is ilyesmire kényszerülnénk, hiszen, ne felejtsük el, hogy itt eleve előfizetőkből, vagyis jó arcokból áll a vendégsereg.

A fenti bekezdést még a kommentelés tényleges elindítása előtt írtam le. Azóta eltelt három hét, úgyhogy most már nem várakozás, hanem tény: az előfizetők-olvasók és a kommentelők a gyakorlatban is bebizonyították, hogy nemhiába bíztunk bennük. A hangulat jó, az értelmetlen kötözködés minimális, rendőrködésre alig-alig van szükség, már csak annyi hiányzik, hogy egyre többen fedezzék fel maguknak ezt a lehetőséget.

Az új típusú kommentelés kitalálásakor egy rakás lehetséges funkcióra gondoltunk:

Azon túl, hogy azon frissiben elmondhatod a véleményed egy cikkről és megnézheted, mások mit gondolnak róla, a kommentszekció

Fórum lehet az adott cikkben felvetett téma részletesebb kibeszélésére.

Alkalmas hely lehet hasonlóan vagy éppen másképp gondolkodók megismerésére.

Folyamatos kapocs lehet a 444 szerzői és olvasói között.

Biztonságos beszélgetőhely lehet azoknak, akik a munkaadójuk - például az állam vagy az önkormányzat - miatt a saját nevükön nem mernének közéleti és más témákról véleményt nyilvánítani.

Gondoltuk mi. Aztán az, hogy a valóságban mi lesz belőle, az kizárólag a használóin múlik.

Rajtunk annyiban, hogy a szerzőink minél többször megpróbálnak jelen lenni a kommentszekcióban, hogy első kézből válaszolhassanak a felmerülő kérdésekre. És meghallgassák, ha valakinek egy adott ügyben érdekes információi vannak, amiket ezen a remek, anonim felületen szeretne megosztani velünk. Vagy egyszerűen elmondják a véleményüket erről vagy arról.

A biztonságos környezet alatt pedig nem azt kell érteni, hogy csupa egyetértő kommentelőre számítsatok. Hanem arra, hogy itt biztonságban lehetsz a XXI. század pestisétől, az értelmetlen személyeskedéstől és az olyan fárasztóan felesleges jelenségektől, mint az offtopic locsogás és a parttalan szívózás.

A névtelenséged miatt a munkaadódótól is biztonságban vagy itt, ha sejtésed szerint nem komálná, hogy egyes témákról nyilvánosan beszélsz. Úgy gondoltuk, hogy bár a 444-közösség tagjai a Közért zárt FB-csoportjában is tudnak klubéletet élni, vannak olyan témák és olyan helyzetek, amikor egy közvetlenül a cikkekhez kapcsolódó és anonim felület vonzóbb lehet mondjuk egy tanárnak, orvosnak, köztisztviselőnek, szóval azoknak, akiknek 2021 Magyarországán a tök normális és konszolidált véleményük nyilvános kifejtése is az állásukba kerülhet adott esetben.

A kommentrendszerünk tehát kiállta az első próbát és megmutatta, hogy mire képes. Most jönnek az olvasók: ha tetszik az új játszótér, töltsük meg együtt élettel!