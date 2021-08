Pontosan tudták, hogy merénylet készül a kabuli reptéren, készültek is rá, de egy kaput nyitva hagytak

Egy kiszivárgott amerikai jelentés szerint szinte biztosra tudták, hogy az iszlamisták „rengeteg áldozattal járó” támadásra készülnek a kabuli reptéren, mégsem zárták le azt a kaput, ahol a leginkább számítani lehetett a robbantásra, mert ott zajlott a britek evakuálása.



A robbantás egyik sérültjét szállítja el a mentőautó 2021. augusztus 26-án, Kabulban. Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

Múlt hét csütörtökön két bomba is robbant a kabuli reptérnél, ahol éppen nagy erőkkel zajlott az emberek kimenekítése. A támadásban közel kétszáz ember vesztette életét, köztük az evakuálást felügyelő amerikai tengerészgyalogosok.

A Politico arról ír, a birtokukba jutottak azok a feljegyzések, melyek a merényletet megelőző megbeszélésekről készültek a Pentagonban. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy az amerikai hadsereg vezetése tudta, hogy a következő 24-48 órában támadás készül, azt is, hogy hol, mégsem tudták megakadályozni a tragédiát.

Számítottak rá

Huszonnégy órával a robbantások előtt, helyi idő szerint reggel nyolckor tartották az első megbeszélést a Pentagonban. A feszült helyzetben Lloyd J. Austin védelmi miniszter számolt be róla, hogy a hírszerzés szerint sok halálos áldozattal járó támadás várható. Arra utasította a Pentagon legmagasabb rangú vezetőit, hogy tegyék meg a megfelelő előkészületeket. A megbeszélésen az amerikai vezérkari főnök, Mark Milley arra figyelmeztetett, hogy a hírszerzés szerint komoly esély van rá, hogy az Iszlám Állam helyi szárnya, az ISIS-K készül a „komplex” merényletre. Az amerikai hadsereg kabuli parancsnokai arról beszéltek, a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy annál a kapunál lesz a támadás, ahol az amerikaiak gyülekeztek, akiket éppen kimenekíteni szándékoztak, azaz az Abbey Gate-nél. A parancsnokok azt is elmondták, hogyan terveznek megszervezni a védekezést.

A támadást megelőző héten Bidenék többször is arról beszéltek, hogy nagyon valószínű, hogy az ISIS támadásra készül, az elnök épp erre a fenyegetésre hivatkozva akarta befejezni az evakuálást augusztus 31-ig. A New York Times is épp a merénylet előtti napon írt arról, hogy ijesztően nagy az esély arra, hogy az ISIS-K támadásra készül.



Műholdkép a kabuli Hamid Karzai repülőtéren található Abbey Gate-ről 2021. augusztus 23-án. Fotó: HANDOUT/AFP

Egy a Politicónak névtelenül nyilatkozó, Kabulban szolgáló tiszt azt mondta, a Fehér Ház komolyan vette a hírszerzés információit, és a helyi parancsnokokra bízta, hogy hogyan járnak el. Ők pedig lezártak két kaput, értesítették a tálibokat a lehetséges veszélyről, és megkérték őket, hogy segítsenek az átvilágításokban. Több kapunál korlátozták a jármű- és személyforgalmat, és figyelmeztették a veszélyre az amerikai állampolgárokat. A tiszt szerint nagyon is tisztában voltak azzal, hogy nagy a támadás veszélye, és meg is tettek minden tőlük telhetőt, de, mint mondta „a mindenre elszánt ellenséget semmilyen erőfeszítés nem állítja meg”.

A helyi parancsnokok épp a fenyegetés miatt igyekeztek a reptéren kívül tartani a tömeget, a tálibok pedig kijárási tilalommal és más biztonsági intézkedésekkel igyekeztek csökkenteni a támadás veszélyét. A feljegyzésekből azonban kiderül, a katonák egyre frusztráltabbak voltak attól, hogy a Talibán nem mindenben volt olyan együttműködő, és sokszor olyanokat is elküldtek a kapuktól, akiket evakuálni kellett volna.

Talán hallgatni kéne rájuk

A szerda reggeli, első megbeszélés után, délelőtt 9-kor ismét összeültek a főnökök a Pentagonban, Austin ekkor elismételte, hogy nagyon aggódik, hogy merénylet készül. Kissé frusztráltan tette hozzá, hogy ha olyan szintű katonák mondják, hogy baj van, mint a helyszínről jelentő parancsnokok, akkor talán hallgatni kéne rájuk.

A megbeszélésen részt vett Frank McKenzie tábornok is, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (Centcom - ez felel a közel- és közép-keleti területekért) 14. parancsnoka. Ő arról beszélt, tudja, hogy nem fognak tudni mindenkit kimenekíteni az országból, főleg mert a Talibán napról napra kevesebb együttműködési szándékot mutat. Ezután a megbeszélés után elkezdték a felkészülést a védekezésre a kabuli reptéren, kapukat zártak le, és figyelmeztették a tálibokat a veszélyre.

Szerda délután tartották a robbantások előtti utolsó megbeszélést a Pentagonban. A tárgyaláson legalább kilenc magas rangú vezető vett részt. A feljegyzések szerint Peter Vasely, az amerikai hadsereg afganisztáni parancsnoka szerette volna lezárni az Abbey Gate-et. Végül döntöttek az északi és a keleti kapuk lezárásáról, de nyitva hagyták a délit és a nyugatit. Addigra már a tálibokkal is megegyeztek arról, hogyan biztosítsák a repülőtéren kívüli területet, és arra készültek, csütörtök délutánig lezárják az Abbey Gate-et is. Végül ez nem történt meg. A britek ugyanis épp felpörgették az embereik kimenekítését, akik a közeli Baron Hotelben várták, hogy elhagyhassák Afganisztánt, így a kaput nem zárták le időben.

Őszinte részvétük

Amikor a bomba robbant, a britek még nem értek oda. Az áldozatok között összesen két brit civil volt. A Politico megkeresésére a brit védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, mindvégig szoros együttműködésben igyekeztek kimenekíteni az embereket Afganisztánból. „A kabuli támadás amerikai áldozatainak családtagjai fogadják őszinte részvétünket, legfontosabb szövetségesünk pedig továbbra is teljes támogatásunkat élvezi”.

A merényletet végül délután hatkor hajtották végre. A robbantásoknak közel kétszáz áldozata volt, közülük tizenhárom amerikai tengerészgyalogos. A robbantások után Biden zöld utat adott minden olyan személy likvidálásához, akinek köze volt a támadáshoz. Azóta legalább egy terroristával biztosan végeztek egy dróntámadás során, vasárnap pedig egy újabb öngyilkos merényletet sikerült megakadályozni.

Amint értesültek róla, hogy a Politicóhoz titkos információk jutottak el, a Pentagon közleményt adott ki. Ebben elítélték, hogy valaki szigorúan titkos információkat szivárogtatott ki, és arra figyelmeztettek, hogy ezek nyilvánosságra hozatalával az újságírók veszélyeztetik a Kabulban szolgálatot teljesítő amerikai katonák és civilek életét.

A Politico viszont azt állítja, csak olyan információt osztottak meg az olvasókkal, melyek senki életét nem veszélyeztetik, és bár többet tudnak, mint amennyit megírtak, éppen azért nem írták meg, mert nem akarják, hogy ezek bármilyen befolyással legyenek a kabuli katonai műveletekre.