A Semmelweis bekerült a világ 300 legjobb egyeteme közé

Minden mutatójában javított a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorában, így 149 helyet előrelépve bekerült a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé – közölte oldalán a Semmelweis Egyetem, ami ezzel a második legtöbbet előrelépő európai felsőoktatási intézmény lett a TOP 500-ban szereplők között.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Semmelweis Egyetem a tavalyi 426. helyezés után 149 helyet előrelépett a Times Higher Education most megjelent, legfrissebb világrangsorában (THE World University Ranking), így bekerült a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé. A Semmelweis a tavalyi 401-500. közötti tartomány helyett most a 250-300. pozíció között szerepel.

A Telex azt írja, a listára összesen 11 hazai egyetem került fel: az első ezerbe bekerült egyetemek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 601-800., a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem a 801-1000. helyen szerepel a rangsorban. Az összesített rangsor élén az Oxford, a California Institute of Technology, a Harvard és a Stanford Egyetemek szerepelnek.