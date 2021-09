Szijjártó: Kihoztuk Afganisztánból azokat, akik ott nekünk segítettek, rajtuk kívül egyetlen afgánt sem vagyunk hajlandók befogadni

Komoly, néha kemény hangú, néha szenvedélyes vita zajlott az afganisztáni helyzetről, de az Európai Unió egyes tagországai és a brüsszeli intézmények, sajnos, újra a 2015-ös pályára álltak rá - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken a szlovéniai Brdo pri Kranjuban, az EU-tagországok külügyminisztereinek informális tanácskozásának második napján.

A miniszter a Facebook-oldalán közvetítette tájékoztatóját, melyen elmondta, hogy az EU arra készült, hogy felszólítsa a tálibokat, hogy engedjék elmenni azokat az embereket, akik el szeretnék hagyni Afganisztánt. Szijjártó szerint azonban ezt a magyarok, illetve elmondása szerint a csehek, lengyelek, szlovének és horvátok sem fogadták el. Szerinte ez egy biankó-meghívás lenne minden afgánnak, és ez egy rendkívül veszélyes, felelőtlen álláspont.

Hiszen az ország lakosságának fele már a hatalomátvétel előtt is humanitárius segélyen élt, és az országban van négymillió belső menekült is, ezért Szijjártó szerint egy ilyen felszólítás után tömeges illegális migrációs hullám indulna el. Ráadásul Szijjártó szerint tudni azt is, hogy Afganisztán a terrorizmus egyik melegágya, és egy ilyen kiáramlási lehetőségnél terroristák százai-ezrei is jöhetnének Európába.

Mi magyarok világos álláspontot képviselünk: kihoztuk Afganisztánból azokat, akik ott nekünk segítettek, rajtuk kívül egyetlen afgánt sem vagyunk hajlandók befogadni, még csak megfontolni sem, tette hozzá a külügyminiszter.