Védettségi igazolvánnyal lehet csak színházba menni

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szeptember 2-i jogszabálytisztázó tájékoztatása és a Főpolgármesteri Hivatal állásfoglalása alapján a színházlátogatás védettségi igazolványhoz kötött - írja a nézőknek címzett közleményében a Vígszínház vezetése.

Ebből arra lehet következtetni, hogy eddig is csak védettségi igazolvánnyal engedhették volna be a nézőket a színházakba, de még a színházak vezetőinek sem volt egyértelmű a szabályozás. A kormány nyáron könnyítette a szabályozást, a kormányközeli Magyar Teátrum Társaság július elején üdvözölte is a lépést. Úgy tudjuk viszont, hogy Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára szeptember 2-án úgy beszélt a védettségi igazolvány szükségességéről a színházak igazgatóinak, mint amire eddig is szükség lett volna.

A Vígszínház közleményében azt írta, hogy aki nem tudja igazolni a védettségét, a jegyeit az előadás előtt 5 nappal vissza tudja váltani vagy ajándékutalványra tudja cserélni. A szeptember 4-i és 5-i előadások belépőinek árát igény esetén előadáskezdésig visszafizetik jegypénztárakban. A nézőtéren maszk használata jelenleg nem kötelező.