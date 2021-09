Gyurcsány Ferenc koronavírusos

Az első gyorstesztje negatív, a második pozitív lett Gyurcsány Ferencnek pénteken. „Tehát igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás, nekem is csak hőemelkedésem és kis fejfájásom van” - írja a Demokratikus Koalíció elnöke.

Dobrev Klárán PCR-tesztet végeztek, az negatív lett, neki szintén van oltása, és korábban át is esett a betegségen. „Tegnap teljesen elkülönítettük magunkat, szóval igen, most úgy skypeolunk és zoomolunk egymással, hogy mindannyian itthon vagyunk, ez új élmény.”

Gyurcsány emiatt lemondta a következő napok programjait.