Évek óta ki akarták toloncolni az új-zélandi késes terrortámadás elkövetőjét

Évek óta próbálták kitoloncolni a hatóságok a pénteki új-zélandi késes támadás elkövetőjét, ismerte el az ország miniszterelnöke, Jacinda Ardern. A hatóságok egy ideje már legalább azt el akarták érni, hogy menedékkérelme elbírálásáig őrizetben tarthassák a szombaton Ahamed Aathil Mohamed Samsudeenként azonosított tamadót, de a jogszabályok erre nem adtak lehetőséget.

Rendőrök a pénteki aucklandi késes merénylet helyszíne, a Countdown szupermarket előtt. Fotó: DIEGO OPATOWSKI/AFP

Mint kiderült, a 32 éves Sri Lanka-i férfit már több mint ötven napja szoros rendőri felügyelet alatt tartották, a nap minden órájában harminc rendőr figyelte minden lépését. Pénteken, a támadás elkövetésekor is pár méternyire követték a civil ruhás nyomozók, de így se sikerült megakadályozniuk, hogy felmarkoljon egy kést egy szupermarket polcáról, és rátámadjon a többi vásárlóra.

A támadásban heten sebesültek meg, közülük ötöt a támadó szúrt meg. Három sérültet válságos állapotban kezeltek még szombaton is.

Samsudeen, akinek a nevét és státusát szombaton csak külön bírói engedéllyel hozhatták nyilvánosságra, mivel az új-zélandi törvények alapján a menedékkérőket védelem illeti meg státusuk elbírálásáig, 2011-ben tanulmányi vízummal érkezett 22 évesen Új-Zélandra, ahol hamarosan menedékkérelmet adott be. Ezt ugyan 2012-ben elutasították, de sikerese fellebbezett, így 2013-ban megkapta a menekültstátust. 2016-ban azonban már felkeltette a titkosszolgálatok figyelmét, mert a terroristákkal szimpatizáló üzeneteket és erőszakos háborús videükat osztott meg. 2017-ben pedig az aucklandi reptéren vették őrizetbe azzal a gyanúval, hogy éppen Szíriába indult csatlakozni az ISIS-hez.

Azóta próbálják kitoloncolni, már csak azért is, mert gyanították, hogy terrortámadásra készül. Ám Új-Zélandon a büntetőtörvénykönyvben nem szerepel a terrortámadás tervezése, így nem volt jogi lehetőség a kitoloncolására. (Via The Guardian)