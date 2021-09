Összecsapások robbantak ki Montenegróban az új szerb metropolita beiktatása előtt

Több ezer tiltakozó húzott fel útakadályokat Cetinjében, az új szerb metropolita, II. Joanikije beiktatása ellen tiltakozva. Az ortodox keresztény többségű Montenegróban, ahol a lakosság mintegy harmada azonosítja magát szerbként, a hívők többsége a szerb ortodox egyházhoz tartozik, így a szerb ortodox metropolita az ország első számú vallási vezetője.

Szerbellenes tiltakozók Cetinjében, az apátsághoz vezető úton barikádokkal tiltakoznak az új szerb ortodox metropolita beiktatása ellen. Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

A szerb ortodox egyház és Milo Djukanović államfő Montenegrót harminc éven át kormányzó Demokratikus Szocialista Pártja (DPS) között tavaly óta komoly konfliktus feszül. Djukanovic tavaly kezdeményezte az egyházi ingatlanok államosítását, mire a szerb ortodox egyház a választási kampányban az amúgy is szerbbarát ellenzék pártjára állt, mely így harminc év után képes volt legyőzni a DPS-t.

II. Joanikijét a tervek szerint ma, vasárnap iktatják majd be. A ceremónia előtt a tiltakozók elbontották a cetinjei apátságot védő kordonokat, és a rendőrökkel is összecsaptak. "Ez nem Szerbia, éljen soká Montenegro" - kiabálták, miközben kövekkel dobálták a rendőröket, és barikádokat emeltek a város utcáin. (Via BBC)