Vasrudakkal, puskatussal verték a tálibok a Kabulban tüntető nőket

Erőszakkal léptek fel a tálibok Kabulban tiltakozó nőkkel szemben, újra bizonyítván, hogy húsz évvel ezelőtti uralmukhoz képest mit sem finomodott a nőkkel szembeni bánásmódjuk, írja a New York Times. Kabulban azért vonultak utcára a nők, hogy képviseletet követeljenek maguknak a megalakítandó tálib kormányban. A szélsőséges iszlamista mozgalom tagjai erre rendkívül erőszakosan reagáltak, vasrudakkal, puskatussal verték a tüntetőket, akikre könnygázt is kilőttek.

A volt védelmi minisztériumnál tiltakozó afgán nők. Tüntetésüket a tálibok vasrudakkal és puskatussal verték szét. Fotó: BILAL GULER/Anadolu Agency via AFP

A tálibok az elmúlt hetekben igyekeztek azt hirdetni, hogy immár sokkal emberarcúbbak, mint 1996-2001 között, amikor a nőket gyakorlatilag állati sorban tartották. A tálibok uralma alatt a nők nem tanulhattak, nem hagyhatták el otthonukat férfi kíséret nélkül, és nyilvánosságban csak tetőtől talpig zsákszerű burkába csomagolva jelenhettek meg. Rendszeresek voltak a nyilvános kivégzések, megkövezések is.

Szombaton Kabulban úgy száz fiatal nő demonstrált, akikre a tálibok rendkívül erőszakosan támadtak rá. Többen is megsérültek, a Timesnak telefonon beszámoló 24 éves résztvevőt például eszméletlenre verték egy vasdoronggal, fejsérülését öt öltéssel kellett összevarni.

Hogy Afganisztánban a tálibok hatalomátvétele ellenére még mindig van nyoma az elmúlt húsz év fejlődésének, azt az is mutatja, hogy a tiltakozáson készült felvételek még megjelenhettek az afgán médiában. Ezek egyikén látható, hogy egy szakállas tálib megafonon szólítja fel oszlásra a tiltakozókat, ám azt egy tiltakozó nő kicsavarja a kezéből.

A tiltakozók szombaton a volt védelmi minisztérium épületénél gyűltek össze. Egyikük, a feloszlott afgán hadsereg egyik századparancsnoknője telefonon arról számolt be, hogy ott a háborúban elhunyt katonák emlékére akartak virágokat elhelyezni, illetve jogaikért kiállva tiltakozni. Miután elhelyezték virágaikat, "minden oldalról körbevettek minket a fegyveres tálibok. Azt kérték, hagyjuk abba a tiltakozást és hagyjuk el a helyszínt, néhányuk pedig verni kezdett. Állatokként bántak velünk" - mesélte a retorziótól tartva csak keresztnevén, Rukszanaként bemutatkozó katonanő, hozzátéve, hogy "mi csak egy egyszerű tiltakozásba kezdtünk, hogy megmutassuk, létezünk, és hogy harcoljunk a jogainkért". "Keményen dolgoztunk, tanultunk és küzdöttünk, hoztunk áldozatokat és vesztettük el férjeinket [ezekért a jogokért]" - mondta. (Via The New York Times)