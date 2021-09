Afganisztánban kinyithatnak a magánegyetemek, ahova még a nők is járhatnak, de nikábot és abaját kell viselniük

A tálibok ígérete szerint hétfőn megnyithatják kapuikat a magánegyetemek Afganisztánban, de az ország új urai a tanév kezdetéhez időzített rendeletükben kikötötték, hogy a nőknek kötelezően abaját és nikábot kell, vagyis az egész testüket takaró fekete ruhát, illetve olyan kendőt kell viselniük, amely eltakarja az arcot és csak a szemnek van rajta kivágás.

A hétvégén kiadott utasítás szerint az egyetemeken a nőket és a férfiakat egymástól elválasztva fogják oktatni. Szélsőséges esetben egy helyiségben is tartózkodhatnak, de ebben az esetben függönnyel el kell választani őket egymástól. A lányosztályokban nők oktathatnak, illetve „erkölcsös idős férfiak”.

A rendelet értelmében az egyetemekre külön bejáraton mehetnek be a férfiak és a nők, és a tanintézményeknek olyan körülményeket kell teremteniük, hogy a két nem képviselői ne érintkezhessenek egymással a szünetekben és távozáskor. Ezt például úgy oldják meg, hogy a nők a férfiaknál korábban mennek ki a tantermekből, és egy szobában megvárják, amíg a férfiak elhagyják az épületet.

Az elmúlt húsz évben, amíg a kilencvenes évek tálib uralmát megdöntő katonai kontingensek állomásoztak az országban, rohamos fejlődésnek indultak az egyetemek és a magánkézben lévő tanintézetek. Nikábot kevés nő hordott Kabulban, inkább csak a távoli vidéki térségekben volt jellemző.

A tálibok a korábbi, kilencvenes évekbeli előírásaikhoz képest most annyi engedményt tettek, hogy már nem kell a szemet is eltakaró burkát viselniük a nőknek, illetve részt vehetnek az oktatásban az alapképzésen túl is.

A nők jogaiért tüntettek Kabulban szeptember 3-án Fotó: SAYED KHODAIBERDI SADAT/Anadolu Agency via AFP

Szombaton Kabulban egyébként erőszakba fulladt egy nők jogaiért rendezett tüntetés, ahol legalább egy nő megsebesült. Az aktivisták az elnöki palotához közel gyűltek össze, többek közt „Mi nem a kilencvenes évek asszonyai vagyunk” feliratú táblákat a magasba tartva, utalva ezzel a tálibok korábbi, 1996-tól 2001-ig tartó kormányzására. A tálib fegyveresek könnygázt vetettek be ellenük. Zabihullah Mudzsáhid tálib szóvivő a Guardiannak azt mondta, őrizetbe vettek négy embert – egy ellenőrzőpont fegyvereseit –, akik bántalmazták a tüntetőket, illetve elfogták az al-Arabíja hírtévé riporterét is. (MTI)