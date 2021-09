Egyszerre volt vérprofi és követett el megmagyarázhatatlan hibát az Ördög Ügyvédje

Olyan profin dolgoztak az Ördög Ügyvédje nevű blogon keresztül a Borkai Zsolt szextúráját lebuktatók, hogy a rendőrség az IP-címek és más online nyomok alapján képtelen volt azonosítani őket - írja a HVG az összetett ügy nyomozati iratai alapján.

Az ügy a nyilvánosság előtt azzal indult, hogy egy, a Wordpressen létrehozott, Ördög Ügyvédje nevű blog 2019. október 2. és 7. között naponta friss bejegyzésekben számolt be Győr fideszes polgármesterének titkolt ügyeiről. A blogot a Wordpress október 7-én leszedte, de az írója vagy írói még aznap átvitték a WixSite nevű szolgáltatóhoz. A rendőrség megszerezte az összes ehhez használt IP- és emailcímet, de a tettest nem tudták beazonosítani. Azt viszont kiderítették, hogy WixSite-os blog létrehozásához használt freemailes postafiókba utoljára a szabadszállási laktanyából jelentkeztek be, ahol különféle cégek működnek. De hiába hallgattak ott ki több embert, ez sem vitte közelebb a nyomozókat a megoldáshoz.

Az Ördög Ügyvédje annyira elővigyázatos volt, hogy a blogoláshoz használt másik, citromailes címére a titkosított TOR hálózaton keresztül lépett be. Az is kiderült, hogy a titkos blogger több olyan mailcímet is használt, amit olyan szolgáltatóknál hozott létre, ahol az IP-cím alapján sem található meg az ember, például mert ugyanazt a címet egyidőben több felhasználónak osztják ki. Illetve olyan helyeken, ahol rövid ideig tárolják az adatokat, amiket a nyomozók így már nem kaphattak meg.

A legbizarrabb talán a pornhubos eset. Borkai szexvideóját erre a pornóoldalra töltötték fel, különösen gondos titkosítással: már az ehhez használt gmailes fiókot is a TOR-on keresztül hozták létre, majd titkosítva léptek be a pornóoldalra is. Csakhogy a Gmail-cím létrehozásakor az eddigi konspirációnak ellentmondva a fiók-visszaállításhoz megadtak egy valódi mobilszámot, pedig ez még csak nem is lett volna kötelező. Ez a szám egy olyan férfié volt, aki Czeglédy Csaba jó ismerőse, és sűrűn beszélnek is egymással. A férfi tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, a postafiók létrehozásakor ráadásul bárki bármilyen számot megadhat.

A rendőrök a facebookos vonalat is követték, ott ugyanis “Borkai Zsolt valódi arca” címen futott az üggyel foglalkozó oldal. Itt addig jutottak, hogy valamilyen kapcsolat feltehetőleg volt az Ördög Ügyvédje és a FB-oldal írója/írói között, mert volt olyan fotó, ami előbb jelent meg az oldalon, mint a blogon, illetve kétszer is a FB-on harangozták be a blog következő posztját. De azt nem tudták bizonyítani, hogy ugyanaz írná a blogot és az oldalt.

Azt viszont ki tudták nyomozni, hogy a FB-oldalt egy H. Csaba nevű férfi profiljából hozták létre. H. Czeglédy Csaba ismerőse. De azt már nem tudták bebizonyítani, hogy amikor H. Csaba profiloldaláról létrehozták az oldalt, azt konkrétan ki tette, és milyen IP-címről.

Hiába gondolták azt a nyomozók, hogy Czeglédy írja a blogot és a FB-oldalt is, a nyelvészszakértő szerint a kettőnek más a szerzője. A DK-s politikus felé terelte a gyanút az is, hogy a Facebook szerint az ő bankkártyájáról fizettek ki 27 ezer forintot a borkais posztok reklámozására. De az ezt bizonyító IP-címek beszerzése előtt lezárták a nyomozást.

Czeglédy számítógépén találtak ugyan olyan szöveget, ami majdnem pontosan megegyezett egy Ördög Ügyvédje-bejegyzés szövegével, de nem tudták bizonyítani, melyik keletkezett előbb.

A nyomozás nem tudta feltárni, hogy a láthatólag igen profi szivárogtatók miért követtek el - akár véletlenül, akár direkt - akkora hibát, mint a telefonszám megadása.

Az ügynek a vége is fura: augusztus 27-én a rendőrök még azt írták, folytatnák a nyomozást, amihez külföldről várnak adatokat. Az ügyészség ehhez képest 31-én váratlanul azzal zárta le azt, hogy új digitális bizonyítékot kaptak külföldről, ami arra utal, hogy Czeglédy a tettes. Csakhogy ezt a bizonyítékot nem csatolták az iratokhoz.

