Meghalt Michael K. Williams, a Wire sorozat Omarja

A New York Post amerikai bulvárlap értesülése szerint holtan találták otthonában Michael K. Williams színészt, aki a Wire című krimisorozatban, Omar Little szerepében lett világhírű. A lap rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az 54 éves színész halálát minden jel szerint herointúladagolás okozta. Williamst elegáns williamsburgi (Brooklyn) lakásának ebédlőasztalára borulva találták meg hétfő délután kettőkor, és a rendőrök drogmaradványokat is azonosítottak a lakásban.

A született brooklyni Williams tinédzserkorától táncosnak készült, közreműködött több videoklipben, végül Tupac Shakur fedezte föl, akinek Bullet című filmjében kapott először komolyabb szerepet. David Simon baltimore-i drogdílerekről szóló tévésorozata, a Wire hozta meg számára az áttörést, az egyik legfontosabb karaktert alakíthatta. A drogos rablógyilkos, Omar Little figurája hihetetlenül népszerű volt (egy ízben Barack Obama is nagy kedvencének nevezte), Williams pedig annyira azonosult a szereppel, hogy ebben az időben (2004) keményen drogozni kezdett.

Színészi karrierje nem tört meg, fontos sorozatszerepeket játszott (Alias, Six Degrees, CSI, Boardwalk Empire), halála előtt a Lovecraft Country című, tavaly indult, nálunk is látható és igen sikeres HBO-horrorsorozatban volt főszereplő. (NY Post)