Kozmikus nyárzáró bulit visz Orfűre a Telekom Electronic Beats

A Telekom zenei és lifestyle programja, az Electronic Beats a járványügyi hosszú kényszerpihenő után egy bombasztikusan sikeres partival csatlakozott vissza a buliáramba júliusban, a salföldi homokbányató mellett. Most úgy döntöttek, kihasználják az utolsó bizsergető napsugarakat, és szeptember 11-re ugyancsak mesés környezetbe, ugyancsak egy tó partjára szerveznek nyárzáró táncos délutáni-koraesti matinét, mégpedig a Mecsek ölelésében ringatózó Orfűre.

Meghívásukra a dj-pult mögé fog állni a Nagy-Britannia északi csücskéből érkező Space Dimension Controller, aki várhatóan a vibráló naplementés dallamok, az újhullámos deephouse és az űrdiszkó háromszögelésében fog a jelenlévők kedvére tenni. Ha már így alakult, akkor a kozmikus áramlattal besodródik az Orfűi-tó mellé a lemezritkaság- és szintetizátorgyűjtő Galactic Jackson, a trance mágiát szállító Nova Gravity és a progresszív pécsi elektronikus zenei kollektíva, a déli végeken megkerülhetetlen BETWIXT két tagja, BØC és Marion is.

A Telekom Electronic Beats hazai különítménye 2020 óta a tehetségkutatásra is nagy hangsúlyt helyez: tavalyelőtt egy háromlemezes saját válogatásra zsűriztek össze ügyes feltörekvőzenészeket, akik közül azóta már többen is komolyabb lépéseket tettek a karrierlétrán, és most az orfűi eseményükre is szeretnének színpadra állítani egy környékbeli fiatalt. Ehhez 50 kilométeres körzetből várják azt a lelkes jelentkezőt, aki elküld nekik egy mixet vagy egy élő produkciót, bármilyen formátumban - a legjobbat végül online választhatja ki az internet népe. Jelentkezni itt lehet, a pályázati feltételeket pedig itt lehet elolvasni.

A szeptember 11-i bulira Pécsről ingyenes buszok indulnak, az érkezőket pedig a környező régióból érkező finom fogások és válogatott borok várják a helyszínen - emlékezetes csillagvizsgálásnak ígérkezik!

A kapcsolódó Facebook-eseményt minden további infóval együtt itt lehet elérni.

Space Dimension Controller:

Galactic Jackson:







Nova Gravity:









BETWIXT