A leggazdagabb amerikaiak évi 163 milliárd dollárnyi adó befizetését kerülik el

Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán megjelent jelentése szerint a leggazdagabb amerikaiak, a felső egy százalék tagjai évi 163 milliárd dollár adó megfizetését kerülik el. A minisztérium elemzése része Joe Biden és kormánya nyomásgyakorlásának a törvényhozásra, melyet arra próbálnak rávenni, hogy a következő tíz évben 80 milliárd dollárral növeljék az adóhivatal, az IRS költségvetését, hogy az hatékonyabban tudja behajtani az adókat. A kormány becslései szerint az elmúlt évtizedben az amerikaiak összesen 7000 milliárd dollárnyi adó befizetését kerülték el.

Az amerikai adóhivatal washingtoni központjának egyik bejárata. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Bidenék javaslatát a republikánusok és az üzleti elit is ellenzi, azzal érvelve, hogy az IRS-re nem lehet több hatalmat bízni, és az adóellenőrök tevékenysége beavatkozás a magánügyekbe. A demokraták ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a befizetetlen adók behajtásából finanszírozni lehetne Joe Biden 3500 milliárd dolláros költségvetési csomagját, amiből egyrészt a klímaváltozás elleni küzdelmet, másrészt az amerikai szociális ellátórendszert, az állami egészségbiztosítást és a közoktatást is finanszíroznák.

A pénzügyminisztérium szerint az adóhivatalt már csak azért is meg kell erősíteni, mert máskülönben nem tudja megfelelően betartatni az adószabályokat a szupergazdagokkal és az óriásvállalatokkal. "Ezen felül hozzáférést kell biztosítani az átláthatatlan bevételi forrásokhoz is - mint amilyenek a partneri bevételek -, amelyekkel a sokat keresők aránytalanul gyakran élnek" - írta elemzésében a pénzügyminisztérium. (Via The New York Times)