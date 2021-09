Megszakították Salah Abdeslam meghallgatását a párizsi terroristaper második napján

A 2015. novemberi párizsi terrortámadások egyetlen túlélő elkövetője, Salah Abdeslam bírósági tárgyalása második napján megpróbálta tisztára mosni vádlott-társait, Mohammed Amrit, Hamza Attout és Ali Oulkalit, azokat a rokonait, akik Brüsszelben segítették szökése során. "Ők csak szívességet tettek nekem, anélkül, hogy bármiről tudtak volna" - állította.

Egy bírósági rajzoló grafikája az öklét rázva magyarázó Salah Abdeslamról, a 2015. novemberi párizsi terrortámadások egyetlen túlélő elkövetőjéről. Fotó: BENOIT PEYRUCQ/AFP

"Semmit se tettek" - mondta, mielőtt a bírói tanács elnöke kikapcsoltatta a mikrofonját. Jean-Louis Périès bíró ezután a meghallgatást is felfüggesztette. Még mielőtt ez megtörténhetett volna, Abdeslam közölte, hogy bár ő maga nem ismeri el a francia jogrendet, de tudomása szerint mindenkit megillet az ártatlanság vélelme az ítélet előtt. Felemlegette, hogy "az iraki és a szíriai áldozatokat" senki se hallgatja meg, majd amikor a bíró figyelmeztette, hogy ezt a vitát nem itt kell lefolytatni, azt felelte, hogy "uram, ne legyen önző, vannak, akik kíváncsiak rám".

Mire Périès bíró azt felelte, hogy Abdeslamnak volt öt éve rá, hogy megmagyarázza tettét, de ezt megtagadta. "Értem, hogy most már megmagyarázná, ami nagyon is jó, csak ennek nem most van az ideje" - mondta, mielőtt felfüggesztette a meghallgatást.

Abdeslam a kilenc hónaposra tervezett bírósági eljárás első napján is botrányt okozott kijelentéseivel, írja a Le Monde.