Illegális abortuszról szóló francia dráma nyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját

A francia Az esemény (L'Événement) című film nyerte az idei Velencei Filmfesztivál fődíját, az Arany-oroszlánt: Audrey Diwan filmje a hatvanas évek Franciaországának abortusztilalmáról szól, illetve egy nőről, aki el akarja vetetni a magzatát, hogy folytathassa tanulmányait, írja a BBC.

Dühvel és vágyakkal a gyomrommal, a zsigereimmel, a szívemmel és a fejemmel készítettem ezt a filmet, mondta el Diwan, amikor átvette a díjat.

Audrey Diwan Fotó: PRIMO BAROL/Anadolu Agency via AFP

Ez volt a világ legrégebbi filmfesztiváljának 78. díjátadója, amire persze rányomta bélyegét a világjárvány: a vendégeknek maszkot kellett viselniük, és a helyek felét üresen hagyták.

A győztes film az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb francia írója, Annie Ernaux önéletrajzi regényén alapul. A zsűri elnöke idén az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsunho volt.

A második helyért járó Ezüst-oroszlánt Paolo Sorrentino kapta a nápolyi fiatalkorát feldolgozó, az Isten keze című alkotásáért.

A legjobb rendező az új-zélandi Jane Campion lett, a Benedict Cumberbatch főszereplésével készülő The Power of the Dog című filmért. A legjobb forgatókönyvért járó díjat Maggie Gyllenhaal kapta, az Olivia Colman főszereplésével készült The Lost Daughter című alkotásért.

A legjobb színésznő Penelope Cruz lett a Pedro Almodovar új filmjében, a Parallel Motheresben nyújtott alakításáért. A legjobb színész a Fülöp-szigeteki John Arcilla lett az On the Job: The Missing 8 című thrillerben nyújtott főszerepéért.