Fokozódó járvány, akadozó oltás

Egyre romló járványadatok jelzik, hogy már beindult a járvány negyedik hulláma. Ehhez képest vasárnap maszk és távolságtartás nélkül gyülekezhettek a hívők a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Ferenc pápa által celebrált zárómiséjén. Fotó: Tuba Zoltán

Péntek óta 873 új fertőzöttet azonosítottak, tájékoztatott az Operatív Törzs, amely a járvány negyedik hullámának elindulása ellenére se szakított nyári gyakorlatával, vagyis a hétvégén továbbra sem tájékoztatnak a járvány alakulásáról. Az így három nap adatait összesítő tájékoztatás alapján is látható azonban, hogy a járványhelyzet tovább romlott: a múlt hétfőn 648, két hete 521 új fertőzöttet jelentettek.

A hétvégén 12 halálos áldozata volt a járványnak.

Romlanak a kórházi adatok is. Péntek reggel 220-an szorultak kórházi ápolásra, hétfőn már 266-an. Gépi lélegeztetésre 34-en szorulnak, néggyel többen, mint pénteken. Aggasztó az is, hogy bár még mindig az öt százalékos limitértéken belüli, de a nyári hónapokhoz képest kimondottan magas, 2,38 százalék volt a pozitív tesztek aránya, a magyar körülményekhez képest magas napi tesztszámok mellett is.

Mindeközben az oltási program leginkább stagnál. Az elmúlt három napban mindössze 5627-en kapták meg a védőoltás első adagját, ennél még a harmadik dózist is csaknem ötször többen kapták meg. Vagyis az oltottak aránya nem igazán nőtt, még mindig bő hárommillió magyar nem kapott védőoltást, rájuk különösen veszélyes lehet a járvány negyedik, a korábbiaknál sokkal fertőzőbb delta vrriáns okozta negyedik hulláma.