Hat újabb spanyol települést kellett evakuálni az erdőtüzek miatt

Újabb spanyol települések, ezúttal hat andalúziai városka és falu lakói kényszerültek otthonuk elhagyására az ország déli részén, a Costa del Sol közelében pusztító erdőtüzek miatt, jelentette a Guardian. Az erős szelek táplálta tüzek miatt már csaknem kétezer embert kellett kitelepíteni, a mentésben dolgozók közül egy életét vesztette a szerda óta tartó tűzvészben.

Lángoló domboldal Cartajima közelében. A Málaga tartományban tomboló tüzek miatt már csaknem kétezer ember kényszerült elhagyni otthonát. Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

A tűzvész a Sierra Bermeja hegyvidékén tombol, ahol a nyári szárazság után egy szikra is elég az erdők lángba borításához.

A kimenekítettek dicsérték a mentés gyorsaságát és hatékonyságát, de bizonytalanok a jövőt illetően, írja a Guardian egy érintettel, Abraham Lopezzel folytatott beszélgetés alapján. Őt Genalguacilből menekítették ki, azon kívül még Jubriquét, Farajant, Pujerrát, Aplandeirét és Juzcart is evakuálni kellett vasárnap.

Alejandro Garcia, az erdőtűzőrség irányítóközpontjának munkatársa szerint a tüzek "szokatlanul erősek", és több irányba is terjednek. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentése szerint az oltásba már a hadsereget is bevonták. "Megállás nélkül dolgozunk a Málaga tartományt pusztító tűz megfékezésén" - írta a Twitterén. A tűz hatezer hektáron, hatvan négyzetkilométeren tombol, ez Budapest területének kb kilencedrésze. (Via The Guardian)