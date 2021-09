Megfigyelés, szabotázs, korrupció: a BBC leleplezte a British American Tobacco sötét üzelmeit

Vesztegetés, szabotázs, titkos megfigyelések: a BBC és oknyomozó partnerei, a Bureau of Investigative Journalism és a Bathi Egyetem kutatásai szerint az egyik legnagyobb brit vállalat, a British American Tobacco (BAT) Afrika déli csücskében illegális módszerektől se riadt vissza a versenytársaival szemben. A birtokukba került több száz oldalnyi írásos bizonyíték és az érintettek megkeresése alapján a BBC Panorama című oknyomozó műsora vasárnap számolt be róla, hogy a BAT 2013-ban háromszázezer dollárnyi kenőpénzt fizethetett Robert Mugabénak, Zimbabwe korabeli diktátorának annak fejében, hogy a zimbabwei hatóságok szabadon engedjék egy, a BAT megbízásából ténykedő magánbiztonsági cég három vezetőjét.

Robert Mugabe 37 éven át vezette Zimbabwét. A BBC vádjai szerint az egyik legnagyobb brit vállalat, a British American Tobacco 300 ezer dollárral kente meg. Fotó: JEKESAI NJIKIZANA/AFP

Mugabe oly sok afrikai diktátortársához hasonlóan szabadsághősként kezdte, a gyarmati ellenállás vezetőjéből lett a függetlenné vált Zimbabwe elnöke, ahol aztán kemény kézzel tartotta magánál a hatalmat 37 éven át egészen 2017-es eltávolításáig.

A BBC és konzorciumi társai birtokába került bizonyítékok alapján a BAT Afrika déli részén egy dél-afrikai magánbiztonsági cég, a Forensic Security Services (FSS) segítségével titokban megfigyelte riválisait, de még szabotázsakciókat is végrehajtott azok üzemei ellen. Az FSS három igazgatóját egy ilyen szabotázsakció után vették őrizetbe Zimbabwében. A BBC birtokába került belső feljegyzések szerint a BAT azzal bízta meg az FSS-t, hogy érjék el egy versenytársuk három zimbabwei gyárának bezárását. Az FSS elkezdte a megfigyeléseket, de munkatársai lebuktak, három igazgatójukat ezután vették őrizetbe az ország hatóságai.

A BBC-nek nyilatkozott egy neve elhallgatását kérő ember, akit azzal bíztak meg, hogy tárgyaljon a szabadon engedésükről a zimbabwei hatóságokkal. Állítása szerint "világossá kellett tennem számukra, hogy bankjegyekkel vastagon kitömött borítékokra számíthatnak". A BBC beszámolója szerint állításait feljegyzések is alátámasztják, azok alapján 12 ezer dollárt kapott a hatóságok korrumpálására.

Tárgyalásai eredményeiről is születtek feljegyzések, azok alapján abban maradtak, hogy ha egy megfelelő nagyságú adománnyal támogatják az éppen választásra készülő Mugabe pártját, a Zanu PF-et, akkor az őrizetbe vettek kiszabadulhatnak. "300 és 500 ezer dollár környékén kéne legyen az adomány a Zanu PF-nek" - áll az egyik iratban. Arról nincs feljegyzés, hogy a pénzt el is utalták volna, de tény, hogy napokkal az irat keltezése után a három őrizetes szabadulhatott.

A brit törvények alapján az efféle vesztegetés a bűncselekmény helyétől függetlenül bűncselekménynek minősül.

A BAT nem kívánt reagálni a Panorama megkeresésére. Később egy közleményükben visszautasították a vádakat, melyek szerintük tévesen mutatják be ténykedésüket. "Erőfeszítéseinkkel a hatóságok munkáját kívántuk segíteni az illegális dohánykereskedelem elleni harcban. A felelős és feddhetetlen fellépés vállalati kultúránk alapja" - írták. Ehhez képest nem ez az első alkalom, amikor a BAT korrupciós gyanúba keveredik Afrikában. A Panorama 2015-ben leplezte le, hogy a cég titokban afrikai politikusokat és köztisztviselőket fizetett le a dohányzás elleni intézkedések enyhítése érdekében. A BBC riportja után a brit csalás elleni hivatal (SFO) is vizsgálódni kezdett, öt évnyi nyomozás után 2021 elején azt közölték, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy a BAT törvényt sértett volna. (Via BBC)