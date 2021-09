„Az óceánok megmentéséről szóló tweeted nem kapott elég figyelmet, ezért most megöljük ezt a veszélyeztetett csukabálnát”

A CBS The Activist címen futó realityjét csak október végén mutatják be, de már most annyi kritikát kapott, amennyit valóságshow-k egy komplett évad alatt is nehezen gyűjtenek össze.

Az Actvistnek három műsorvezetője lesz: az énekes Usher, a színésznő Priyanka Chopra Jonas és a táncos Julianne Hough, a műsorban pedig gyakorlatilag a három celebműsorvezető versenyezteti majd egymással két-két fős, aktivistákból álló csapatát, hogy „a világ három létfontosságú ügyének – egészségügy, oktatás és környezetvédelem – valamelyikében érdemi változást érjenek el”.

A Global Citizen által készített sorozatban a csapatok hétről hétre különböző kihívásokban vesznek részt, hogy közben népszerűsítsék az általuk támogatott ügyet, azt pedig, hogy mennyire sikeresek, az online visszajelzések, vagyis közérthetőbben: a lájkok alapján mérik. A csapatok célja, hogy valamelyikük eljusson a G20 római csúcstalálkozójára, hogy ott a világ vezetővel találkozva pénzügyi és egyéb támogatást szerezzenek tőlük. A Global Citizen alapítója, Hugh Evans szerint „ez egy olyan, a maga nemében teljesen egyedülálló sorozat, ami valódi változásokra inspirál”, és amiben „a nézők figyelemmel kísérhetik, hogyan teszik próbára az aktivisták szenvedélyét és elkötelezettségét”.

Tök jól hangzik, mi ezzel a gond?

A kritikákat megfogalmazók szerint több problematikus része is van a sorozatnak, először is a műsorban résztvevő ismert arcok. Így az indiai származású Priyanka Chopra, aki nemrég kért elnézést, amiért egy bőrvilágosító krémet reklámozott, illetve – az egyébként Harry Potter-filmek egyikében debütáló, majd táncosként és koreográfusként ismertté vált – Julianne Hough, aki meg 2013-ban öltözött be halloweenkor az Orange Is The New Black című sorozatból a fekete Uzo Aduba által alakított Crazy Eyesnak, ennek örömére pedig barnára mázolta az arcát.

De ennél is nagyobb problémának tartják, hogy a realityben versenyt csinálnak az aktivistáskodásból, hogy a végén legyen egy „jobb” meg egy „rosszabb” aktivista. Ezáltal felmerül a kérdés, hogy mitől lesz, lehet-e egyáltalán valaki jobb vagy rosszabb aktivista, vagy hogy ebben a műsorban az lesz a lényeg, hogy ki miért küzd, vagy hogy milyen az adott ember. Ha mondjuk a környezetvédelemért küzdő aktivista kevésbé lesz szimpatikus a nézőknek az egészségügyért küzdő aktivistával szemben, mert tegyük fel, nem olyan szép a fogsora, akkor a környezetvédelem már nem is lesz olyan fontos?

Emberek halnak meg

„Az aktivizmus nem egy aranyos kis hobbi” – írja a műsorról a Forbes újságírója, hozzátéve, hogy sokan veszítették már életüket amiatt, mert valakik vagy valami mellett kiálltak. Alapjaiban ezt kifogásolta a más ügyekben is sokszor hangos Jameela Jamil színésznő/rádiós műsorvezető/aktivista, aki azt vetette fel Twitteren a műsorral kapcsolatban, hogy talán egyszerűbb lett volna a műsorra szánt, feltehetően eszetlenül sok pénzt közvetlenül azoknak adni, akiknek az ügyeiért harcolnak benne, „ahelyett, hogy játékot csinálnak az aktivizmusból, majd az erre szánt pénz töredékét »jutalomként« osztják ki”. Ezek után pedig megjegyezte, hogy miközben egy kereskedelmi tévén játékos versenyt csinálnak az aktivistáskodásból, „emberek halnak meg”.

Volt olyan is, aki azt emelte ki, „mennyire bizarr, hogy a versenyzőknek teljesíteniük kell egy mérőszámot, hogy azzal gazdag emberek kedvében járjanak”, arra pedig, hogy ez mennyire lehetetlenül abszurd helyzeteket szülhet, egy másik twitterező tökéletes példát mutatott egy elképzelt szituációval:

„Nagyon sajnálom Shailene, de az óceánok megmentéséről szóló tweeted nem kapott elég figyelmet. Priyankának emiatt most egy áramütéssel meg kell ölnie ezt a veszélyeztetett csukabálnát.”

Ez itt egy kutatók által kifogott, 5,5 méter hosszú, nőstény csukabálna, csak sajnos alig látszódik a háló miatt Fotó: SHUN NEMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

A műsort ért kritikák után a Global Citizen egy a Deadline-nak küldött közleményben reagált, amiben azt írták, a műsor „olyan személyeket mutat be, akiknek életcélja, hogy jobbá tegyék a világot, miközben hihetetlen és gyakran kihívásokkal teli munkát végeznek a saját közösségükben is”. Szerintük ez a reality „nem az aktivizmus elbagatellizálása, épp ellenkezőleg, mert célunk, hogy mindenhol támogassuk az aktivistákat azzal, hogy egy nagyobb közönségnek is megmutatjuk az ügyeiket és azt a leleményességet és elkötelezettséget, amit a munkájukba fektetnek”.

Vagyis a Global Citizen nem fél attól, amitől a sorozat kritikusai, miszerint a CBS új realityje minden más realityhez hasonlóan az egyént állítja majd a középpontba, nem pedig azt a nemes célt, amiért küzdeni próbál. De a legfontosabb kérdés itt talán nem is az, hogy mi lesz ezzel a realityvel, hanem hogy mi lesz a Természetvédelmi Világszervezet veszélyeztetett fajokat regisztráló vörös listáján is szereplő csukabálnákkal.