Bérgyilkost bérelt a saját megölésére a drogfüggő ügyvéd, de az olyan ügyetlenül lőtte fejbe, hogy simán életben maradt

Amikor egy dél-karolinai férfi szeptember 4-én azzal jelentkezett a 911-es vészhívószámon, hogy miközben a lerobbant kocsija kerekét cserélte, valaki fejbe lőtte, de csak felszínes sérüléseket szenvedett, a helyi rendőrség diszpécsere még nem sejthette, hogy micsoda ügy lesz ebből.

A férfit Alex Murdaugh-nak hívják és ügyvéd. Nem is akármilyen, hanem olyan, aki személyi sérüléssel járó ügyekben indított kártérítési perekben képviseli az ügyfeleit. Murdaugh egy prominens, remek kapcsolatokkal rendelkező dél-karolinai jogászdinasztia sarja, akinek az apja, a nagyapja és a dédapja is főügyész volt az állam 14. körzetében, a Lowcountrynak is nevezett tengerparti környéken.

És aki, mint most kiderült, húsz éve ópiátfüggő. Aminek a bizarr eseménysorban kifejezetten fontos szerepe van.

Az abszurd tragédiák sora idén nyár elején, június 7-én este indult. A pánikba esett Murdaugh ekkor azzal hívta a rendőrségi vészhívószámot, hogy amikor rövid távollét után visszatért a család Charleston közeli vadászbirtokára, a vadászkutyák kennelje mellett vérbe fagyva találta a feleségét és a nagyobbik fiát. A 21 éves fiút és édesanyaját több lövéssel végezték ki.

Jobbról balra főhősünk Murdaugh ügyvéd (a szeméből és a szájtartásából ítélve totálisan betépve), a júniusban meggyilkolt felesége és a vele együtt megölt nagyobbik fia.

Az ügyben a rendőrség kettős emberölés miatt indított nyomozást, a férjet eddig nem gyanúsították meg. Az eset után pár nappal, feltehetőleg attól nem függetlenül, hirtelen meghalt Murdaugh 81 éves apja.



Ügyvédje elmondása szerint hősünk ekkor mély depresszióba zuhant és sokadjára is visszaesett az ópiátfüggésbe. Néhány nappal családtagjainak halála után Murdaugh közleményben jelentette be, hogy kilép az ügyvédi irodából, hogy elvonóra mehessen. Az ügyvédi iroda - amit hősünk apja alapított és ahol együtt dolgoztak az egyik testvérével - ezt pár órával később egy olyan közleménnyel egészítette ki, ami szerint a kilépésében a rehab mellett nem kis szerepe volt annak is, hogy rájöttek, a kollégájuk megdézsmálta a céges kasszát. A megözvegyült jogászt azonnal kizárták az ügyvédi kamarából.

A Murdaugh ügyvédje, Richard Harpootlian által előadott sztoriverzió szerint a magát reménytelen helyzetben érző ügyfele ekkor találta ki, hogy a családja, egész pontosan az életben maradt kisebbik fia jövőjét szem előtt tartva inkább meghal, hogy a gyereke így hozzájuthasson az életbiztosítása durván 10 millió dolláros összegéhez. De mivel úgy tudta, hogy az életbiztosítása öngyilkosság esetén nem fizet, azt találta ki, hogy bérgyilkost fogad a saját megölésére.

A bérgyilkos azonban nem profi volt, hanem egy olyan korábbi ügyfele, aki egyben az dílere is volt, vagyis tőle vásárolta a droghatású fájdalomcsillapító tablettákat és más drogokat.A sztorinak ez a része a jelek szerint megfelelhet a valóságnak, a rendőrség ugyanis kedden letartóztatta a 61 éves Curtis Edward Smith-t öngyilkosságban való segítségnyújtás, garázdaság, súlyos testi sértés, biztosítási csalás, illetve drogkereskedelem és -birtoklás vádjával.

Murdaugh már vallomást is tett arról, hogy arra bérelte fel Smith-t, hogy ölje meg őt. Az ügyvédje szerint ő maga jelentkezett ezzel a nyomozóknál, mert rövidre akarta zárni az ügyet, hogy a rendőrség a felesége és a nagyobbik fia gyilkossági ügyével tudjon foglalkozni. Murdaught még nem vádolták meg semmivel ebben a mostani ügyben. De az ügyvédje szerint ez bizonyára rövidesen megtörténik és számítanak a letartóztatására is.

Az amerikai sajtó a Murdaugh család rendőrségi és igazságszolgáltatási kapcsolatrendszerének erősségére hozza fel példaként a június elején meggyilkolt felnőtt fiú, Paul Murdaugh esetét. A fiatalember a megölésekor annak ellenére lehetett szabadlábon, hogy amikor 2019-ben, 19 évesen, a család motorcsónakjával, amiben rajta kívül még öt, hasonló korú barátja utazott, nekiment egy cölöpnek, az egyik utas, egy Mallory Beach nevű, szintén 19 éves lány kirepült a hajóból és meghalt. A kiérkező rendőrök jelentése szerint a hajón utazó tinédzserek feltűnően részegek voltak, Paul Murdaugh-t ennek ellenére meg sem szondáztatták és rövidesen már szabadlábon védekezhetett. (Amerikában 21 éves korig tilos alkoholt fogyasztani.) Egyes feltevések szerint akár a lány családja is állhatott Paul és anyja júniusi meggyilkolása mögött.

A sztorinak tehát még közel sincs vége. Az egész történet bizarr film noir-szerűségét csak fokozza, hogy a Murdaugh családnév kiejtve eléggé úgy hangzik, mint a gyilkosságot jelentő murder.

(via NBC News)