Óra közben próbálta megcsókolni kiskorú tanítványát egy magántanár Vas megyében

„Tizennegyedik életévét betöltött személlyel, hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt emelt vádat” a Szombathelyi Járási Ügyészség egy Vas megyében élő ötvenes férfival szemben, aki magántanárként zaklatta az egyik kiskorú tanítványát.

A vádirat szerint a lányt 15 éves kora óta tanította a saját lakásán, a gyerekkel „bizalmi kapcsolatot alakított ki”, és „magánéleti”, illetve „szexuális” témákról is beszélgetett vele. Úgy tudni, hogy a férfi többször is megölelte a gyereket, nemcsak amikor köszönt neki, de óra közben is, illetve „rendszeresen kicsimnek, szerelmemnek szólította”. A lány elmondása szerint a férfi más tanítványait is így hívta.

A férfi 2019 őszén óra közben többször is megcsókolta a gyereket, aki próbált elhúzódni tőle. A lány azután szólt a szüleinek a történtekről, hogy a férfi a farmerja egy szakadásán keresztül benyúlt a nadrágja alá.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.