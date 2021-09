Bolsonaro oltás nélkül megy az ENSZ közgyűlésére, pedig így nem is lehetne ott

Jair Bolsonaro brazil elnök, aki nem kapott oltást a koronavírus ellen, közölte csütörtökön a közösségi médiában, hogy a jövő héten ott lesz az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán, ő fogja mondani a megnyitó beszédet, noha az ülésen a helyi szabályozás szerint csak beoltott politikusok lehetnek jelen.

Bolsonaro hozzátette, hogy a járvány brazíliai kezeléséről, a mezőgazdaságról és az energiaiparról fog beszélni.

A New York-i hatóságok szerdán jelentették be, hogy a közgyűlési ülésszakon csak beoltottak vehetnek részt, igazolniuk kell, hogy megkapták az oltás mindegyik adagját. New Yorkban szinte minden beltéri rendezvényen csak beoltottak vehetnek részt. António Guterres ENSZ-főtitkár nem sokkal később közölte, hogy az államfők esetében nem tudja érvényesíteni ezt a kötelezettséget.

Az Our World in Data című honlap szerint a 213 millió lakosú Brazíliában a világ országai közül a negyedik legtöbb oltást adták be a koronavírus ellen, mégis az ország elnöke nem olttatta be magát. Bolsonaro azt mondta többször is, hogy ő lesz az utolsó brazil, akit beoltanak. Ő tavaly már megfertőződött, ezért azt állítja, hogy immunis a vírussal szemben. (MTI)