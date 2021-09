Kártérítést követel egy michigani férfi, mert az iskolában az engedélye nélkül vágták le lánya haját

Egymillió dolláros kártérítést követel egy michigani iskolától Jimmy Hoffmeyer azután, hogy részben afroamerikai származású hétéves lánya haját az engedélye nélkül vágták le az iskolában. Innen nézve ez elég erős túlreagálásnak tűnhet, de a feketék hajviseletének ilyen rendszabályozása az USA-ban rosszízű emlékeket ébreszt: a fekete hajviselet rendszabályozása az intézményesült rasszizmus egyik hétköznapi megnyilvánulása, nem véletlenül vált a hatvanas évek fekete polgárjogi mozgalma egyik jelképévé az afro-frizura.

A feketékkel szemben egykor kimondva is elvárás volt, hogy hajviseletükben idomuljanak a fehér többséghez. Ezért még ma se ritka, hogy a fekete nők munkába indulás előtt órákig vasalják természetesen göndör hajukat, hogy fehérkompatibilisan sima legyen, és ezért ne érje őket hátrányos megkülönböztetés.

Hoffmeyer, aki maga fehér, keresetében hivatkozik is rá, hogy a kényszerhajvágás érzelmileg megterhelő, megfélemlítő és megkülönböztető gesztus volt, ami sérti gyermeke alkotmányos szabadságjogait.

A történtekről beszámolva Hoffmeyer elmesélte, hogy lánya tavaly áprilisban az egyik nap úgy tért haza az iskolából, hogy a haja fél oldalt le volt vágva. Mint kiderült, egy osztálytársa vágta le az iskolabuszon. Ők ezután fodrászhoz vitték a lányt, Jurnee-t, aki vágott is neki egy aszimmetrikus frizurát. Két napra rá a lány úgy tért haza, hogy a feje másik oldalán is lenyírták a haját. Hoffmeyerék azt gyanították, hogy megint egy gyerek lehetett a tettes, de kiderült, hogy ezúttal Junree egyik tanára döntött úgy, hogy ő majd jól szimetrikusra formázza a kislány haját.

Hoffmeyerék nem voltak boldogok, fel is jelentették a tanárt az iskolaszéknél, ami ki is vizsgálta az ügyet. Vizsgálatukban arra jutottak, hogy bár a tanár megsértette az iskola szabályzatát, de ezt nem rasszista indítékból tette. Megfeddték, de állásából nem bocsátották el. Hoffmeyeréket ez nem elégítette ki, ezért beperelték az iskolát és az iskolaszéket, mert szerintük ez utóbbi "nem képezte ki, nem felügyelte, és nem fegyelmezte megfelelően a munkatársait". Az iskolaszék és az iskola egyelőre nem reagált Hoffmeyerék keresetére. (Via BBC)