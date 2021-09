Olaszországban csak covid-igazolvánnyal lehet majd dolgozni

A világ egyik legszigorúbb járványügyi szabályozását vezetik be Olaszországban, ahol a kormány döntése alapján október 15-től csak azok járhatnak dolgozni, akik kiváltották az európai oltási igazolványt, az ún. zöld útlevelet. Ezt azok kaphatják meg, akiket már beoltottak, akik igazoltan átestek a fertőzésen, vagy akik friss PCR-teszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek.

Olasz rendőrök ellenőrzik a torinói Porta Nuova vasútállomásra érkezők oltási igazolványát. Olaszországban október 15-től munkába is csak az állhat, akit beoltottak, igazoltan átesett a betegségen, vagy friss PCR-teszttel igazolja, hogy nem fertőzött. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Olaszországban amúgy már jelenleg is nagyon sok helyen kérik az oltási igazolványt, anélkül nem látogathatók az uszodák, edzőtermek, mozik, éttermek, de még a vasútállomásokra se lehet nélkülük bejutni. Az iskolákban dolgozóknak is kötelező az oltási igazolvány, a BBC beszámolója szerint már arra is volt példa, hogy annak hiányában tanárokat is visszafordítottak az iskola kapujából.

Az olasz kormány csütörtökön hagyta jóvá azt az új jogszabályt, amely alapján minden dolgozónak, még az önfoglalkoztatottaknak is kötelező lesz az covidigazolvány. Roberto Speranza egészségügyi miniszter ezt az oltási kampány megerősítésével indokolta. "A határozattal kötelezővé tett igazolvány biztosan segíteni fog az oltási kampány továbbvitelében" - mondta.

Olaszországot tavaly márciusban rendkívül súlyosan érintette a járvány első hulláma, ami még akkor érte el az országot, amikor a világ kormányai és hatóságai csak ismerkedtek a betegséggel. A járvány kezdete óta több 130 ezer olasz vesztette életét, és több mint 4,6 millió igazolt esetet regisztráltak. (Via BBC)