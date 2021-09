Ezernél is több új fertőzöttet regisztráltak a hétvégén

Tovább romlottak a járványadatok a hétvégén. Bár már javában tart a negyedik hullám, az Operatív Törzs egyelőre továbbra is pihen a hétvégén, így ma szokás szerint három nap - péntek-vasárnap - statisztikáit egyben hozták nyilvánosságra. Ez kissé megnehezíti az adatok összevetését, mindenesetre tény, hogy amióta hétfőn három nap adatait közlik, még sosem volt ennyi fertőzött. A hétvégén 1072 új esetet azonosítottak.

Az elmúlt három napban 13-an vesztették életüket a járványban, ez majdnem azonos a múlt heti adattal. Nőtt a kórházi ápolásra és a gépi lélegeztetésre szorulók száma, kórházban 380-an, lélegeztetőn 45-en vannak.

A járvány terjedése ellenére a tesztek számában nem volt változás, most hétvégén csak 280-nal végeztek többet, mint a múlt hétvégén. A pozitív tesztek aránya így 2,9 százalék - még alatta az öt százalékos limitnek, ami alatt a WHO ajánlásai alapján kontroll alatt tartott járványról beszélhetünk.

Az oltási program csigalassúsággal halad, három nap alatt mindössze 4775-en kapták meg az oltás első adagját, így még mindig 5,9 millió alatt van a legalább egy dózissal beoltottak száma. Vagyis még mindig több millióan nem kaptak egyetlen adag oltást sem, rájuk különösen veszélyes most a járvány, hiszen a delta variánst még a beoltottak is képesek terjeszteni, még ha ők a súlyos betegséggel szemben javarészt védettek is.