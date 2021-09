14 év börtönt kapott a szlovákiai különleges ügyészség egykori vezetője

Dusan Kovácikot, a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró szlovákiai különleges ügyészség egykori vezetőjét korrupcióval, hivatali visszaéléssel és egy bűnszövetkezet támogatásával gyanúsították. Minden vádpontban bűnösnek találták, 14 év börtönt kapott. Az ítélet értelmében vagyonát az állam elkobozza.

A bírósági döntés még nem jogerős, Kovácik pedig be is jelentette, hogy fellebbezni fog, és akár a legfőbb bíróságig is elviszi az ügyet. A vádhatóság a perben a most megállapítottnál kevesebb, tizenhárom év szabadságvesztés kiszabását követelte.

Pamela Záleská bíró azt mondta, a büntetési tétel megállapításánál figyelembe vette, hogy egy volt különleges ügyészről van szó, akinek legfőbb feladata a bűnözők elleni harc kellett volna, hogy legyen.

Az ország történetében eddig még nem marasztaltak el ilyen magas rangú tisztségviselőt. Kovácikot, aki 2004 óta volt hivatalban, 2020 októberében vették őrizetbe egy magas rangú rendőrségi tisztségviselővel együtt. Mindkettőjüket azzal gyanúsították, hogy segítséget nyújtottak egy meg nem nevezett bűnszövetkezetnek.

Kovácikkal akkor kezdett foglalkozni a sajtó, amikor bejelentette, hogy nem fogják kivizsgálni a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező Ladislav Basternák vállalkozó zavaros adóügyeit. Basternák ellen - részben a sajtó nyomására - 2016-ban új eljárás indult, amely a vállalkozó elítélésével végződött. Basternák egyik cége nagyobb összegeket utalt Robert Kalinák akkori belügyminiszter számlájára. A tranzakciókat azzal magyarázták, hogy egy korábbi kölcsön visszafizetéséről volt szó.

A szlovákiai különleges ügyészséget 2004-ben hozták létre, és Dusan Kovácik megalakulása óta az elnöke. Megbízatása a jövő évben járna le. Ez az ügyészség jár el a legsúlyosabb bűncselekményekben és a korrupciós ügyekben, amelyek a vádemelés után a Pozsonyhoz közeli Bazinban működő különleges büntetőbíróság elé kerülnek.

Az Eduard Heger miniszterelnök vezette négypárti kormánykoalíció a választások előtt a korrupció felszámolását ígérte. Azóta a rendőrség korábbi komplett vezetését, illetve számos bírót és ügyészt is őrizetbe vettek. (MTI)