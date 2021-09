Népszava: Rogán fideszes kampányfelkészítőt tartott a nagyköveteknek

„Olyan eligazítást tartott, mintha a Fidesz kampányszervezőinek beszélt volna. Szóba került, hogy meddig tart a választók memóriája, hogy mit kell majd nekik a kampányban sulykolni” - mesélte egy forrás a Népszavának Rogán Antal szokatlan előadásáról, amit az augusztus végi nagyköveti értekezleten tartott a magyar diplomatáknak. Bár nem szokatlan, hogy kormánytagok is beszélnek az eligazításra hazarendelt nagyköveteknek, de a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felszólalására korábban nem volt példa. A Népszavának több forrás is arról számolt be, hogy

Rogán lényegileg egy fideszes kampányeligazítást tartott.

Beszélt a kormánypárt esélyeiről, a lehetséges ellenzéki miniszterelnök-jelöltekről, és a választáshoz kedvező gazdasági környezetről is. A Népszava megkereste az előadással kapcsolatban a Külgazdasági- és Külügyminisztérium sajtóosztályát, de az nem válaszolt a kérdésekre.