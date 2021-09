Látásszimulátor élesben: azonnal mutatja a lézeres szemműtét várható eredményét

A technológia fejlődésének köszönhetően ma már akár a -12 dioptriás rövidlátás, +5 dioptriás távollátás, vagy az asztigmia (cilinder) is korrigálhatók Sasszemkezeléssel. Sőt, nem ritka, hogy a páciensek a lézeres szemműtét után élesebben látnak, mint előtte szemüveggel vagy kontaktlencsével. Mégis kételkedik és attól fél, hogy nem alkalmas a lézeres szemműtétre, vagy csalódna az eredményben? A Sasszemklinika Látásszimulátorával mindenféle kötöttség nélkül ellenőrizheti, mire számíthat a Sasszemkezelés® után. A könnyen átlátható online felületen csupán két szemének dioptriáját, a születési idejét kell megadnia. Az egész művelet nem tart tovább 15 másodpercnél és már kapja is a válasz e-mailt, amelyből megtudhatja alkalmas lehet-e Sasszemkezelésre® és milyen eredményre számíthat.

115 ezer Sasszemkezelés. Mit is jelent ez?

Most biztos felmerült a kérdés, hogy mégis hogyan lehetséges mindez? Megnyugtatjuk, nem monitorba épített látásvizsgáló chipekről van szó, és nem is jósgömbökből olvassák ki a várható eredményt. Az egyedülálló látásszimulátor a Sasszemklinika komoly tapasztalatára alapozva „lát a jövőbe“. A klinika ugyanis eddigi, 24 éve alatt 115 ezernél is több Sasszemkezelést® végzett. Ennek köszönhetően Magyarország legnagyobb látásjavító klinikájává vált, sőt napjainkra már európai viszonylatban is meghatározó.

A klinikán újabb és újabb fejlesztésekkel igyekeznek a megszerzett tapasztalatból értékes tudást formálni. Mivel az alkalmassági vizsgálat során egy páciens szeméről akár 100-150 ezer mérésadatot rögzítenek, (pl. a szaruhártya vastagságát, a szivárványhártya és a lencsék topográfiáját, a szemnyomást stb) a hosszú évek alatt több milliárdnyi adat gyűlt össze. Ezeket folyamatosan elemzik és összevetik a kezelés rövid és hosszú távú eredményével. Ebből kiindulva már a műtét előtt nagy pontossággal személyre szabottan képesek előre jelezni, hogy melyik kezeléstípussal érhető el a legjobb eredmény. A Sasszemklinika filozófiája szerint a legfontosabb a páciensek hosszú távú elégedettsége és a biztonság, ezért olyan műtéteket végeznek, melyekre írásos orvosi garanciát vállalnak. A csalódás így kizárva, hiszen, ha a kontrollvizsgálatok kicsivel is a vártnál kedvezőtlenebb eredményt mutatnak, díjmentesen megismétlik a kezelést. Ennek köszönhető, hogy a páciensek 99%-a elégedett az elért látásélességgel, és az online látásszimulátor megbízhatóságát is ez az óriási tapsztalat adja.

Sasszemklinika- szem hullám- és topográfiás mérése

Ilyet máshol nem lát!

Természetesen a tapasztalat mellett a technológia is fontos szempont, ezért a Sasszemklinikán a világ legmodernebb eszközeit használják — nemcsak a lézeres műtéteknél, hanem már az azt megelőző alkalmassági vizsgálat során is!

Az egyik legkedveltebb Sasszem FEMTO START kezelésüknél alkalmazott Schwind Peramis hullám- és topográfiás mérőeszköz például az átlagos szemészeti mérőeszközökhöz képest 3-6-szor pontosabb, másodpercenként 33 képet készít, és nagy felbontású hullámfrontos szenzora 45 000 ponton mér. Ezeket a szuperpontos mérési adatokat felhasználva a 7D dimenziós Schwind lézer a dioptria századrészének pontosságával végzi el a korrekciót. 1 dioptria eltüntetéséhez mindössze 1,3 másodpercre van szükség. Az egész beavatkozás fájdalommentes és rendkívül biztonságos, mivel a szemkövető rendszer képes lekövetni a szem mozgását, és algoritmus alapján kiszámolja, hogy milyen pozícióban lesz a következő lézernyaláb beérkezésekor.

Milyen a lézeres szemműtét utáni első pillanat? Nézze meg videónkat!



Éles látás fájdalommentesen, néhány szempillantás alatt

A modern technológiának hála nem kell áldozatot hoznia, hogy felszabadultan, korlátok nélkül, magabiztosan élhessen. A Sasszem FEMTO SMART lézeres szemműtét így mindössze 2-3 percet vesz igénybe szemenként, és amilyen gyorsan és kényelmesen zajlik a kezelés, olyan gyors a gyógyulás is. Nem kell attól tartania, hogy napokra, hetekre kiesik a munkából, és megszokott tevékenységeit sem kell hanyagolnia. Mindössze 1 nap elteltével már újra dolgozhat, vezethet és olvashat — természetesen immáron éles látással. 2-3 nap után pedig a sportoláshoz is visszatérhet, akár futhat, tornázhat, kerékpározhat. Biztos lehet benne, hogy sokkal jobban esik majd a mozgás, ha végre közben nem zavarja sem a szemüveg, sem a kontaktlencse, sem a homályos látás!

Nem érdemes hezitálni, tegye meg az első lépést az éles látás felé! Próbálja ki a Sasszem látásszimulátort. Ráadásul most a Sasszemklinika igazán szemkápráztató ajánlatot kínál: 150 000 Ft kedvezményt kaphat a Sasszem FEMTO SMART kezelés árából! Használja ki a remek lehetőséget!