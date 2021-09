Orbán Viktor szerint „a nők próbálkoznak” a gyereknevelés melletti munkával, „de nem sikerül mindenkinek”

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli, Kossuth rádiós interjúját azzal kezdte, hogy elmondta, szerinte Európa jövője nem a digitalizációban, az iparban vagy a zöldítésben van, hanem a gyerekben. Méghozzá a „magyar gyerekben”, mert úgy fogalmazott, „számunkra elfogadhatatlan, hogy egy hiányzó magyar gyerek helyett idehoznak valakit Afrika belsejéből”.

Arról is beszélt, hogy „megérti” az LMBTQ-csoportba tartozókat, „de azt ne várják, hogy ők neveljék a mi gyerekeinket”. A gyerekvállalás témáját a napokban bejelentett adóvisszatérítéssel együtt tovább bontogatva aztán elmondta, hogy csodálattal néz azokra a nőkre, akik dolgoznak és közben gyereket is nevelnek, „előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki”.

„A gyerek az gond, költséggel is jár, erőfeszítést is igényel, nem lehet egyszerre otthon is lenni a gyerekkel meg dolgozni is, vagy legalábbis ez nagyon nehéz, a nők próbálkoznak ezzel, de nem sikerül mindenkinek. A gyereknevelés mellett jól megfizetett munkahelyet találni, összeegyeztetni karrierszempontokat a családdal, az rendkívül nehéz dolog. Én csodálattal nézem a hölgyeket, akik ezzel próbálkoznak”

– mondta Orbán, aki szerint „gazdasági motiváció” is kell ahhoz, hogy „a fiatalok korán, kellő komolysággal elkötelezzék magukat a családi élet mellett”.

Orbán szerint a járvány leginkább a gyereket nevelő családok számára volt nehéz, emiatt úgy fogalmazott, „le a kalappal a családok előtt”, majd azzal folytatta: „De hát mindannyian tudjuk, hogy amikor családot mondunk, akkor elsősorban az édesanyákra gondolunk, mert a magyar életben a család az asszony körül rendeződik el. Tehát előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki, ha vacsorát készít az ember édesanyja, vagy a felesége.”

Az oltásokkal kapcsolatban azt mondta, azt nem lehet kötelezővé tenni, mert „a magyar nem tűri, hogy beleszóljanak az életébe”, de mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát, mert „a baj azokkal van, akik nem oltatták be magukat”. Szerinte „azokat kell korlátozni, akik nem oltatták be magukat, azokat viszont védeni, akik felelősségteljesen viselkedtek, és beoltatták magukat”. A kormány nem tervez újabb lezárásokat, csak az oltatlanokra vonatkozó, korlátozó szabályokkal terveznek.