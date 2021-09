Armin Laschet a szavazást is elbénázta

Armin Laschet és felesége, Susanne leadják voksaikat Aachenben Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Armin Laschet, a kormányzó CDU kancellárjelöltje szülővárosában, az észak-rajna-vesztfáliai Aachenben adta le szavazatát vasárnap a német szövetségi választásokon.

A pillanatról természetesen több tucat sajtófotó készült, mint ilyenkor szokás, és a német közösségi médiában gyorsan téma lett abból, hogy Laschet nem teljesen szabályosan dobta az urnába a voksát.

Sokan most azon kacarásznak különböző politikai fórumokon, hogy a kereszténydemokraták sokat kritizált jelöltje még ahhoz is alkalmatlan, hogy szabályosan adja le szavazatát.

A német választási hivatal szerint a szavazólapokat úgy kell az urnába dobni, hogy semmiképp ne legyen látható, kire szavazott a választópolgár. Laschet viszont rosszul hajtogatta össze a papírt, és nem meglepő persze, hogy a CDU-t ikszelte be a tartományi és a szövetségi listán is, viszont óvatlanságával megsértette a titkos szavazás szabályát.

A szabályzat szerint a helyi szavazatszámláló tisztviselőnek azelőtt meg kellett volna akadályoznia a szavazat leadását, hogy Laschet az urnába dobta a papírt. A választási hivatal utólag tisztázta a helyzetet, és azt közölték: mivel jól ismert politikusról van szó, akinek választása senkit nem lephetett meg, nem történt befolyásolási kísérlet.

Abban az esetben, ha valaki tévedésből rosszul hajtogatja össze a szavazólapját, újat kell adni neki, de ha a szavazólap már az urnában van, akkor már nem lehet kivenni, és a voks érvényes - szólt az érvelés.

Az esetnek inkább szimbolikus a jelentősége, és ezért is lett belőle téma a német közösségi médiában: Laschet jelölése óta a CDU mélyrepülésben van, nyilvános szereplései során több bakit is vétett, közülük is a legemlékezetesebb az volt, amikor júliusban a háttérben rötyörészett, miközben Steinmeier államelnök épp a német árvizek áldozataihoz szólt.

A CDU évtizedek rég nem látott alacsony népszerűség mellett vágott neki a választásoknak, és 15 év után először nyílik reális esélye annak, hogy a szociáldemokraták megelőzzék a kereszténydemokratákat, és ők adjanak új kancellárt Németországnak. Ezzel együtt elképzelhető, hogy a CDU végül győzni tud - az utolsó hetekben faragtak valamennyit a hátrányukból -, ám ha így is lesz, az aligha Laschet teljesítménye miatt, hanem inkább dacára történik majd.

Délután 2 óráig egyébként a jogosultak 36,5 százaléka szavazott Németországban, ami visszaesésnek számít a 2017-ben regisztrált 41,1 százalékhoz képest. (Deutsche Welle)