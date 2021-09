Hétfőtől már TÉNYLEG itt az ősz

Őszi futás a Dózsa György úton Fotó: Kallos Bea/MTI/MTVA

Sok esővel és némi lehűléssel indul a jövő hét, aminek második felében a maximumok már a 20 fokot is inkább alulról közelítik majd, a minimumok pedig akár 5-ig is süllyedhetnek - figyelmeztet minden szempontból borús közleményében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), a verőfényes-nyárias vasárnap délután.

Hétfőn még a hőmérséklet szempontjából nem várható drámai zuhanás - a legalacsonyabb 7 és 15 között, a legmagasabb 19 és 28 között mozog majd -, de esőre már az ország döntő részében lehet számítani; napsütésre pedig elsősorban csak az északkeleti országrészben. Már délelőtt záporok és zivatarok lesznek valószínűek, elsősorban az ország középső részén, és a Dunántúlon is kifejezetten jelentős mennyiségű csapadék várható.

A zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt - Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kivételével - az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést is kiadott az OMSZ.



Kedden ködös-felhős idő lesz, valamivel kevesebb csapadékkal, de tovább mérséklődő hőmérséklettel: hajnalban 7-16, délután 21-26 fok lesz, és erősödő széllökések. Szerdán már a maximumok a 24-et sem érik majd el, miközben továbbra is esős idő várható. Csütörtökön már az egész országban borús-felhős idő lesz, a szél sem hagy alább, és a maximumok már a 20 fokott is alig lépik majd át. Hajnalban már 2 fokig is lehűlhet a levegő.

A hétvégén szárazabb idő lesz már, de a széllökések maradnak, és a lehűlés is folytatódik: szombaton 3-12, vasárnap 2-10 fok között valószínű a legalacsonyabb hőmérsékletek alakulása, míg a csúcsértékek mindkét nap 17 és 22 fok közötti tartományban mozognak majd.