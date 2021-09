Kisiklott egy vonat az Egyesült Államokban, hárman meghaltak

Három ember meghalt, többen megsérültek szombaton az Egyesült Államok északi részén, amikor szombat délután kisiklott a Seattle és Chicago között közlekedő Amtrak vasúttársaság szerelvénye - közölték a helyi hatóságok.

A baleset helyi idő szerint 16 órakor történt a Montana állambeli Joplin település közelében - számolt be Jason Abrams, az Amtrak szóvivője. A vonaton a BBC beszámolója szerint nagyjából 141 utas és 16 fős személyzet tartózkodott.

A vonat egyik utasa, Megan Vandervest a The New York Timesnak arról számolt be, hogy a kisiklásra ébredt fel. Azt mondta, olyan érzése volt, mint amikor egy repülő légörvénybe kerül. A mögöttük lévő vagon felborult, akárcsak a következő kocsi, míg a további három vagon teljesen leszaladt a sínekről, és levált a szerelvényről. A vonattársaság a helyi hatóságokkal együtt kezdett hozzá a sérült utasok elszállításához, az emberek biztonságos kimenekítéséhez.

A közösségi médiában közzétett fotókon több kocsit is látni lehetett, amelyek az oldalukon feküdtek. Az utasok a sínek mellett álltak, néhányan csomagjaikat cipelték. A képek szerint napsütéses idő volt, és úgy tűnt, hogy a baleset a pálya egyenes szakaszán történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, az amerikai közlekedési hatóság vizsgálatot indított.