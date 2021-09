Újra be kellett vezetni az éjszakai kijárási tilalmat Temesváron

Temesváron életbe lép az egész heti éjszakai kijárási tilalom, mivel városban a fertőzöttségi ráta elérte a 7,5 ezrelékes küszöbértéket, aminél az éttermeket, kávézókat, edzőtermeket bezárják, és csak a házhozszállítás engedélyezett a vállalkozások számára, írja a Transindex.

Az oltottaknak annyi könnyítés jár, hogy este 8 óra után igazolás nélkül is elhagyhatják otthonukat. A döntést a következő órákban hagyják jóvá.

Romániában az elmúlt 24 órában 11 049 új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak. Ez a legnagyobb napi esetszám a járvány megjelenése óta. A fertőzésnek tulajdonított halálos áldozatok napi száma is megközelíti a csúcsértéket. Az elmúlt 24 órában 208-an haltak meg a járvány következtében.

A járvány a legnagyobb ütemben Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov megyében terjed. Utóbbi területen immár a hatot is meghaladta az elmúlt tizennégy nap alatt jegyzett új esetek ezer lakosra jutó száma. Hathoz közelít az érték Bukarestben és Temes megyében is. A székelyföldi megyék továbbra is a legkevésbé fertőzöttek közé tartoznak: Hargita megyében 1,11, Kovásznában 1,24, Marosban 1,51 a fertőzöttségi ráta.