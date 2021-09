Minden oltásellenes tartalmat blokkol a YouTube

A YouTube további lépést teszt az antivaxerek ellen, és szemben az eddigi gyakorlattal, minden oltásellenes tartalmat letilt - írja a Reuters.

A videómegosztó kitiltja a prominens oltásellenes aktivistákat is, számos csatornát le is vesznek a YouTube-ról, erről szerdán a Washington Post írt. Ez azt jelenti, hogy olyan jól ismert arcoknak is tipli van, mint Robert F. Kennedy Jr. vagy Joseph Mercola, akik régóta az oltásellenes mozgalom kedvelt alakjai.

A YouTube-ot és a Facebookot is sok kritika érte azért, hogy nem tesznek eleget a hamis információk terjedése ellen.

Kedden az orosz állam által finanszírozott RT német csatornáját törölte a videómegosztó, arra hivatkozva, hogy félrevezető információt osztottak meg a covidról. Oroszország szerdán az információ szabadságát érő példa nélküli agressziónak nevezte a lépést, és azzal fenyegette a YouTube-ot, hogy blokkolja.