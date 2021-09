Rengeteg pénzért vehetünk egy cuki kémrobotot, ami folyamatosan megfigyel minket

Kedden mutatta be az Amazon legújabb termékét, az Astro névre hallgató robotot, amit mobil Alexának is neveznek - írja a Vice. Az Astro tulajdonképpen mindent tud rólunk és otthonunkról, és felismeri az emberek arcát is.

A kémrobothoz egyelőre csak azok férhetnek hozzá, akiket erre az Amazon meghív, de nekik is 999 dollárt kell fizetniük érte.

Az Astro konkrétan kémrobot. Az Amazon szerint a robot gépi tanulás (Machine Learning) segítségével tanulja „proaktívan védeni az otthont, vizsgálni az aktivitást és jelzéseket küldeni, amikor valami szokatlant tapasztal”. Lehetőség van arra is, hogy a videófelvételeket elmentsük az Amazon Ring nevű okoscsengőjére.

A felhasználó egy app segítségével elküldheti Astrót, hogy csekkolja a szobákat, az embereket, dolgokat, még a háziállatokat is - erről a közleményben írnak. A CNBC újságírója kipróbálhatta a robotot, ő írta meg, hogy meg tudja különböztetni az arcokat is.