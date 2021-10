28 év után azonosították a himlőhelyes arcút, Franciaország legkeresettebb sorozatgyilkosát

Majd három évtized hiábavaló nyomozás után azonosították az egyik legkeresettebb francia bűnözőt, a jellegzetes sebhelyei után csak a himlőhelyes arcúként emlegetett sorozatgyilkost. François Vérove, a volt katonai rendőr halála előtt tett beismerő vallomást, és immár a DNS-ét is sikerrel vetették össze több, a himlőhelyes arcúnak tulajdonított gyilkosság helyszínén talált mintákkal.

A himlőhelyes arcú 1985-94 között volt aktív Párizs környékén, ahol több nőt is megölt és megerőszakolt. Legmegrázóbb gyilkosságának a 11 éves Cécile Bloch volt az áldozata, akit 1986-ban ölt meg.

Vérove-t most négy gyilkosság és hat nemi erőszak elkövetőjeként azonosították, de az áldozatokat képviselő ügyvéd, Didier Saban szerint minden kétségen felül ennél több gyilkosságot követhetett el. "Sose fogjuk feltárni az összes bűncselekményt, amit a himlőhelyes arcú követett el" - nyilatkozta.

Vérove-t nem volt módja meghallgatni a hatóságoknak, megölte magát, amikor egy helyi nyomozóbíró 750 egykori katonai rendőrt, köztük őt is meghallgatásra hívott be. Vérove-t szeptember 24-én értesítették róla, hogy öt nappal később meg kell jelennie DNS-mintát adni, neje három nappal a levél kézhez vétele után jelezte eltűnését. Holttestét a Földközi-tenger partvidékén, Grau-du-Roi városában egy bérelt lakásban találták meg egy levél kíséretében. Ennek tartalmát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, de a helyi sajtóbeszámolók szerint abban gyilkosságokat ismert be, miközben arról is írt, hogy idővel sikerült úrrá lennie ez irányú indulatain. (Via BBC)