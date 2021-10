Másfél év után megnyithatják Ausztrália határait

Kötelező két hetes szállodai karanténba kísérnek egy Afganisztánból kimenekített családot Perthben. Ausztrália másfél éve zárta le határait, még elhagyni se szabadott az országot a koronavírus-világjárvány miatt. Fotó: TREVOR COLLENS/AFP

Novemberben újra megnyitják Ausztrália nemzetközi határait. Ausztráliában a koronavírus-világjárvány kezdetén a legszigorúbb intézkedéseket vezették be, melyek részeként nemhogy belépni nem szabadott az országba, de elhagyni se engedték azt az állampolgároknak. Most, az új szabályok szerint novembertől megnyitják a határokat azoknak az ausztráloknak, akik olyan szövetségi államban élnek, ahol az átoltottság mértéke meghaladja a nyolcvan százalékot. A lazítás a külföldiekre egyelőre nem vonatkozik, de a kormány azt mondja, dolgoznak azon, hogy "a turistákat is újra vendégül láthassuk partjainkon".

Scott Morrison miniszterelnök bejelentése szerint lazítanak a hazatérő ausztrálokra eddig vonatkozó szigorú szabályokon is. Nekik mostanáig kötelezően 14 napra szállodai karanténba kellett vonulniuk, aminek 3000 ausztrál dollár (~675 ezer forint) volt az ára. Ezt novembertől hét napos otthoni karanténnal válthatják ki a beoltott ausztrál állampolgárok, illetve letelepedési engedéllyel bíró külföldiek. Az oltatlan beutazókra továbbra is két hetes szállodai karantén vár majd. (Via BBC)