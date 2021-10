Orbán: Novemberben 80 ezer forint nyugdíjprémiumot fizetünk ki

Orbán Viktor kormányfõ interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2021. július 16-án Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Péntek reggel, ahogy szokás, a Kossuth Rádióban beszélt az országhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki elégedettségének adott hangot, amiért megvalósult a tervezett és várva várt 5,5 százalékos gazdasági növekedés, mert így meg tudta ígérni, hogy még novemberben 80 ezer forint nyugdíjprémiumot fizetnek majd ki a nyugdíjasoknak.

A prémium, folytatta, azok esetében is eléri majd ezt az összeget, akik fogyatékkal élők vagy már nagyon rég nyugdíjba mentek, mert nekik is felfele korrigálja az összeget a kormány. Orbán azt is megígérte, hogy a vártnál magasabb inflációt is kompenzálják majd a nyugdíjak megállapítása során.

A beszélgetés jelentős részben a Gyurcsány-kormányok bűneinek helyreállításáról szólt. Orbán elmondta: 2010 -ben azt vállalta, hogy amit a Guurcsány-Bajnai kormány tönkretett, ki fogják javítani, és így is lett: csökkent a munkanélküliség, nőttek a bérek, és visszaépítik a 13. havi nyugdíjat. Kétheti plusznyugdíjat mindenképp „visszaadunk” év elején, de Orbán lát esélyt arra, hogy februárig egy egész havi nyugdíjat „vissza tudunk majd adni”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a gyerekeket nevelő családoknak mind adóvisszatérítés jár majd, mert őket viselte meg legjobban a járvány.

A Gyurcsány-szálra fűzte fel az európai gázhelyzet értékelését is. Nagy Katalinnal nagy egyetértésben méltatták azt a 15 éves megállapodást, amit Szijjártó Péter írt alá az orosz külügyminiszterrel. Orbán emlékeztetett, hogy amíg a nyugati országokban elszállnak az üzemanyagárak, nálunk nem. És hozzátette: Gyurcsány idejében megígérték, hogy nem lesz gázáremelés - aztán háromszorosára emelték a gáz, kétszeresre az áram árát.

Beszélt a határvédelemről is, amire Magyarország már 590 milliárdot költött, de Brüsszel csak mogyorónyi segítséget nyújtott hozzá, ami nem szép tőlük, elvégre őket is védjük a keleti veszedelmektől. Fülük botját sem mozdították, de most az unió más országoknak is megtérít valamit a határzárak építéséből, úgyhogy mi is kérni fogunk ezért támogatást.

„A kényelmes, jómódú, nyugati polgári életet a magyar határőrök biztosítják.”



Orbán végül arról beszélt, hogy a negyedik hullám kapujában azt javasolja mindenkinek, hogy oltassa be magát, mert a korlátozások nem működnek, de a vakcina működik, és komoly egészségügyi kockázatot vállal az, aki nem oltatja be magát.