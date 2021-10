A parlament épületében lőtte főbe magát az egykori malawi házelnökhelyettes

Főbe lőtte magát a parlament épületében a malawi törvényhozás egykori házelnökhelyettese. A rendőrség szóvivője megerősítette a történteket, de részleteket egyelőre a nyomozás lezárása előtt nem kívánt nyilvánoságra hozni.

A parlament hivatalos közleményben tudatta, hogy a volt házelnök "öngyilkosságot követett el a parlament épületében".

Az AFP jelentése szerint Chiwaya 2019-ben, távozása után élt a szabályok adta lehetőséggel, és megvásárolta szolgálati autót. Csütörtökön azért volt egyeztetni a parlamentben, mert ki akarta fizettetni a törvényhozással azokat a károkat, amit aztán hat hónappal később egy balesetben szenvedett. Az ügyben bírósághoz is fordult, de még nem született döntés.

A malawi parlament szigorúan védett létesítmény, így kérdés, hogy Chiwayánál hogy lehetett egyáltalán fegyver. A parlament közleményében azt sugallja, hogy a tolószékkel közlekedő Chiwaya maga csempészhette be a fegyvert. "Mivel mozgáskorlátozott, azt gondolták, hogy csak a kerekesszéke jelzett be a fémdetektoroknál" - írta közleményében a parlament. (Via The East African)

Az öngyilkosság megelőzhető. Ha bajban van, lelki gondok, sötét gondolatok nyomasztják, kérhet segítséget!