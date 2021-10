Rodrigo Duterte váratlanul bejelentette, hogy mégse indul alelnökként a Fülöp-szigeteki elnökválasztáson

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek finoman szólva vitatott megítélésű elnöke szombaton váratlanul bejelentette, hogy mégsem indul alelnökjelöltként a jövő évi elnökválasztáson. A Fülöp-szigeteki alkotmány értelmében az elnök nem indulhat újra a választáson egyetlen, hatéves ciklusa kitöltése után. Duterte úgy játszotta volna ki ezt a szabályt, hogy kabinetfőnöke és hűséges kesztyűbábja, Christopher Lawrence "Bong" Go alelnökének jelöltette volna magát.

Rodrigo Duterte (b) és Christopher Lawrence "Bong" Go (j) közös fényképe azután, hogy Duterte bejelentette, mégsem indul volt kabinetfőnöke alelnökjelöltjeként a jövő évi elnökválasztáson. Fotó: LISA MARIE DAVID/AFP

Ám most azt mondta, hogy meggyőzték a közvélemény ellenérzései - a közvélemény-kutatások alapján a többség nem támogatta tervét.

Visszalépése persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy különösebben távol kerülne az elnöki hatalomtól, ezzel ugyanis megnyílt a lehetőség lánya, Sara Duterte-Carpio jelölése előtt, aki korábban azt nyilatkozta, hogy csak akkor vállalja a jelöltséget, ha az apja nem indul a választáson. Bong Go pedig Duterte bejelentésével párhuzamosan bejelentette, hogy az elnökjelöltség helyett az alelnökséget pályázza meg. Duterte pártja még nem döntött az elnökjelölt személyéről, a posztra Dutere-Carpio mellett a sokszoros bokszvilágbajnok, Manny Pacquiao, a párt egyik szenátora is pályázik. (Via The New York Times)