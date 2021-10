Valószínűleg megölte a kisfiát egy Olaszországban élő magyar nő

Egy 44 éves magyar nő bevitte egy szupermarketbe halott kisfiát és a kassza futószalagjára tette - írja a pénteki la Repubblica alapján a 24.hu. A nő segítséget kérni ment be az üzletbe, de a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a gyerek életét. Az anya a szemtanúk és a rendőrök szerint is zavarodott állapotban volt. A kétéves kisfiú testén több szúrt seb is volt, de egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek okozták a halálát, vagy korábban valami más, és hogy amikor a szupermarketbe érkeztek, már halott volt-e a gyerek.

A nő egy ismerősénél Chiusiban él, Siena tartományban, de az eset a Cittá della Pieve nevű umbriai faluban történt, a lakhelyétől kb. 12 kilométerre. Nem lehet tudni, hogy kerültek oda. Az Umbria24 videójában a tragédia feltételezett helyszíne, a szupermarkettől nem messze lévő elhagyatott, gazos udvarú ház is látható, ahol a rendőrök találtak egy véres babakocsit és egy állítólag egy kést is.



A PerugiaToday úgy tudja, hogy a nőnél magyar útlevél volt. A helyszínen összefüggéstelenül beszélt, egymásnak ellentmondó dolgokat állított. Később újra kihallgatták, de nem ismerte be, hogy megölte volna a gyereket. Az olasz katonaság keresi az anya olaszországi ismerőseit.



A Blikknek a magyar rendőrség azt mondta, hogy az olasz rendőrök az elkövetőt elfogták, a nyomozást pedig az olasz hatóságok végzik. A 24.hu-val a BRFK azt közölte, hogy az édesanya magyar, illetve hogy elkezdték a közös munkát az olasz hatóságokkal – a nyomozásról viszont nem adnak részleteket.

A la Repubblica szombat reggel arról írt, a nő táskájában találtak egy kést, jelenleg vizsgálják, hogy az-e a gyilkos fegyver. Azt is írják, hogy állítólag a nő a küldött egy fotót a gyerek véres testéről az apának, aki nem velük élt. Az apa azonnal értesítette a hatóságokat.

Frissítés via HVG: A nőt kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt körözte a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság. Az apa 2021. szeptember 29-én jelentette be a rendőrségen, hogy korábbi élettársa a kilenc nappal korábban hozott bírói végzés ellenére nem adta át neki közös gyermeküket, hanem Olaszországba utazott vele, emiatt nyomozást indítottak. A 44 éves, magyar állampolgárságú nő körözését még aznap elrendelték, valamint felvették a kapcsolatot a gyámhatósággal.