Több mint 572 ezer liter olaj szivárgott a Csendes-óceánba a dél-kaliforniai partvidéken

Hatalmas olajszőnyeg alakult ki a dél-kaliforniai partvidéken egy tengeralatti olajvezeték szivárgása miatt, több mint 572 ezer liter olaj szivárgott a Csendes-óceánba. A szennyezés miatt le kellett zárni a Los Angelestől délre található Huntington Beach településének strandjait.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Katrina Foley, Orange megye vezető tisztségviselője a Twitteren partra mosott halott madarakról és halakról számolt be. Az olaj szombaton ömlött ki egy vezetékből, amely több kilométerre található a partvonaltól. A térségben több tengeri olajfúrótorony is található, Foley szerint a Huntington Beach mólójától egészen Newport Beachig húzódó olajszennyezésnek az Elly olajfúrótoronyhoz van köze. Az olaj beszivárgott a Talbert lápvidékre is, jelentős károkat okozva a környezetvédelmi területen.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Az amerikai parti őrség szerint az olajszőnyeg harminchárom négyzetkilométernyi területet borít. A hatóságok önkéntesek közreműködésével próbálják megakadályozni, hogy a szennyeződés tovább hatoljon a lápvidékre, illetve a Bolsa Chica ökológiai rezervátumba. A szivárgást időközben megszüntették, de a vezetéken további javítási munkálatokra lesz szükség. (MTI)